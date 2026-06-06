Bolojan, întâlnire crucială cu Tomac. Ce spune premierul demis despre scenariul respingerii premierului desemnat

Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan spune că, dacă se va ajunge în situaţia în care guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac nu ar trece de votul Parlamentului, conducerea PNL va decide dacă va propune un alt premier. Actualul premier interimar va avea luni o întâlnire cu premierul desemnat de Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern cu puteri depline.

„Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu Eugen Tomac, premierul care a fost desmenat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea.

Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conduecera PNL va lua decizile în consecinţă, dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză şi după şedinţa Biroului Poltic de săprămâna viitoare veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a răspuns Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Hunedoara.