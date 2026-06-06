Potop în Pantelimon, după alerta cod portocaliu de fenomene extreme - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Localitatea Pantelimon a fost puternic afectată de inundații, după ce cantitățile de apă au atins 50 de litri pe metrul pătrat, iar străzile au fost acoperite în câteva minute. Bucureștiul și zona limitrofă s-au aflat sub avertizări Cod Portocaliu, meteorologii anunțând fenomene meteo extreme.

Autoritățile au emis și mesaje RO‑Alert pentru zonele vizate, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vânt puternic și grindină de până la 4 centimetri.Bucureștiul și zona limitrofă vor fi lovite de fenomene meteo extreme.

Stirea inițială - Bucureștiul a intrat sub Cod Portocaliu de vreme severă , după ce autoritățile au emis o alertă extremă pentru averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vânt puternic și grindină de până la 4 centimetri . Mesajul RO‑Alert a fost transmis la prânz, avertizând populația asupra unui fenomen meteo periculos.

Aversele pot acumula rapid 25–40 l/mp , iar rafalele de vânt pot provoca avarii și căderi de obiecte. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să caute adăpost imediat.

Furtuna lovește Capitala într-un interval scurt, între 12:35 și 13:40 , însă meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică poate continua și după expirarea alertei.

Autoritățile recomandă monitorizarea mesajelor oficiale și evitarea zonelor expuse, în special a celor cu risc de inundații rapide.