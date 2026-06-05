Descinderi de amploare în Suceava: arme, muniție și trofee de vânătoare descoperite într-un dosar de braconaj. Cinci suspecți au fost reținuți

Sursă: Realitatea.net

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii din județul Suceava a vizat destructurarea unei rețele suspectate de activități ilegale în domeniul vânătorii și al deținerii de arme. În urma a zeci de percheziții efectuate în mai multe locații, oamenii legii au ridicat arme, muniție, trofee de vânătoare și alte bunuri care ar putea avea legătură cu fapte de braconaj cinegetic.

38 de percheziții într-o anchetă privind arme și braconaj

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Potrivit autorităților, au fost puse în executare 38 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și braconaj cinegetic.

Anchetatorii au urmărit identificarea persoanelor implicate și strângerea de probe care să clarifice modul în care erau procurate și utilizate armele suspectate că au fost folosite la activități ilegale de vânătoare.

Arme, peste 700 de cartușe și carne de vânat, ridicate de polițiști

În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și confiscat 11 arme, peste 700 de cartușe, trofee de vânătoare și dispozitive utilizate pentru monitorizarea fondurilor cinegetice.

De asemenea, în locațiile verificate au fost găsite cantități de carne de vânat și articole pirotehnice interzise la deținere, precum și alte obiecte considerate relevante pentru ancheta aflată în desfășurare.

Toate bunurile au fost ridicate pentru expertizare și pentru completarea probatoriului în dosarul penal.

Suspiciuni privind introducerea ilegală a unor arme în România

Primele concluzii ale investigației indică faptul că o parte dintre armele descoperite ar fi fost aduse ilegal pe teritoriul României. Anchetatorii verifică în prezent proveniența acestora și modul în care au ajuns în posesia suspecților.

Există indicii că unele dintre arme ar fi fost folosite la acte de braconaj cinegetic, aspect care urmează să fie confirmat prin continuarea cercetărilor și prin expertizele balistice dispuse în cauză.

Cinci persoane au fost reținute

După efectuarea perchezițiilor și audierea persoanelor vizate de anchetă, polițiștii au dispus reținerea a cinci suspecți. Aceștia sunt cercetați pentru presupusa implicare în activitățile ilegale investigate de autorități.

Dosarul rămâne în lucru, iar anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea completă a faptelor.

Operațiunea desfășurată în Suceava reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni recente ale polițiștilor în domeniul combaterii braconajului cinegetic și al traficului ilegal de arme.