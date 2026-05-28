Percheziții la cămătari în Botoșani. Un bărbat, reținut pentru șantaj și amenințări

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii au desfășurat 11 percheziții într-un dosar care vizează activități de cămătărie și infracțiuni conexe, ancheta având în centru un bărbat de 52 de ani din orașul Darabani, județul Botoșani. Suspectul a fost reținut după ce ar fi acordat împrumuturi cu dobânzi foarte mari și ar fi amenințat persoanele care nu reușeau să returneze banii.

Descinderi într-un dosar de cămătărie și șantaj

Acțiunea oamenilor legii a avut loc în cadrul unei anchete complexe privind activități ilegale de creditare desfășurate în mod repetat.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul din Darabani ar fi oferit sume de bani mai multor persoane, percepând ulterior dobânzi considerabile. În momentul în care debitorii nu mai puteau achita împrumuturile, acesta ar fi recurs la amenințări și acte de intimidare.

Polițiștii susțin că victimele ar fi fost supuse unor presiuni constante pentru recuperarea banilor.

Suspectul este acuzat de mai multe infracțiuni grave

În urma cercetărilor, bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj, violare de domiciliu, influențarea declarațiilor și amenințare.

Anchetatorii spun că, în unele cazuri, suspectul ar fi mers direct la locuințele persoanelor împrumutate pentru a le intimida și a le determina să restituie sumele solicitate.

De asemenea, există suspiciuni că acesta ar fi încercat să influențeze declarațiile unor persoane implicate în dosar.

Polițiștii au ridicat probe în urma perchezițiilor

Cele 11 percheziții efectuate au avut ca scop identificarea de documente, înscrisuri și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și urmează să stabilească amploarea activității infracționale și numărul exact al persoanelor prejudiciate.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Anchetatorii încearcă să afle dacă suspectul a acționat singur sau dacă în spatele activităților de cămătărie exista o rețea mai amplă.

Autoritățile atrag atenția că astfel de practici reprezintă infracțiuni grave și îi îndeamnă pe cei care devin victime ale cămătarilor să sesizeze imediat poliția.