O comună cu 5.000 de locuitori interzice păcănelele. „Și-au dat seama că pierd sume apreciabile de bani”

Sursă: Agerpres

Consiliul Local al comunei Mireșu Mare a adoptat o hotărâre prin care interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc în localitate și în satele aflate în subordine, a declarat, joi, pentru Agerpres, primarul Ioan Mătieș.

'Era o decizie necesară și ne dorim să protejăm populația de risipirea banilor pe iluzii și himere. Din păcate, există multe persoane care își risipesc bruma de bani pe asemenea jocuri, sperând că vor câștiga mulți bani ușor. Partea tristă e că pe lângă adulți și tinerii erau atrași spre asemenea jocuri care păreau o distracție până și-au dat seama că pierd sume apreciabile de bani', a spus Ioan Mătieș.



Hotărârea Consiliului Local menționează că sunt interzise toate activitățile de jocuri de noroc cu prezență fizică, în sensul prevederilor OUG nr. 77/2009. Măsura vizează inclusiv sălile de slot-machine, agențiile de pariuri, bingo, cazinourile și alte forme similare organizate în spații publice sau private amenajate în scop comercial.



Totodată, Consiliul Local Mireșu Mare a decis că, de la intrarea în vigoare a hotărârii, nu vor mai fi acordate autorizații de funcționare pentru astfel de activități.



Comuna Mireșu Mare deține în subordine satele Dăneștii Chioarului, Iadăra, Lucăcești, Remeți pe Someș, Stejera și Tulgieș, având o populație totală de peste 5.000 de locuitori.