Leguma ieftină recomandată de nutriționiști: poate contribui la reducerea colesterolului și protejarea inimii

Nutriționiștii atrag atenția asupra unei legume ieftine, ușor de găsit și adesea subestimate, care ar merita un loc mai important în alimentația zilnică. Potrivit specialiștilor, fasolea se numără printre cele mai eficiente surse naturale de fibre și poate avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

Experți în nutriție citați de cercetători de la King’s College London susțin că fasolea reprezintă o soluție simplă pentru creșterea aportului de fibre în dietă.

Printre susținătorii consumului regulat de leguminoase se numără și Emily Leeming, specialistă în sănătatea intestinală, scrie Science Focus.

„Fasolea este remarcabilă din multe puncte de vedere, însă conținutul său ridicat de fibre o face cu adevărat valoroasă”, a explicat aceasta.

Specialiștii subliniază că majoritatea populației din Marea Britanie și Statele Unite nu consumă suficiente fibre, ceea ce poate afecta sănătatea digestivă și metabolică. În acest context, fasolea este considerată un aliment cu multiple beneficii: susține microbiomul intestinal, contribuie la menținerea senzației de sațietate și poate reduce riscul unor afecțiuni precum diabetul de tip 2 sau cancerul colorectal.

Efecte asupra colesterolului și sănătății inimii

Unul dintre cele mai importante beneficii asociate consumului de fasole este impactul asupra colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, care poate favoriza depunerea plăcilor pe vasele de sânge și crește riscul cardiovascular.

Potrivit specialiștilor, fibrele conținute de fasole se pot lega de colesterol în tractul digestiv și pot facilita eliminarea acestuia din organism, contribuind astfel la reducerea nivelului din sânge.

Megan Rossi explică faptul că beneficiile cardiovasculare ale fasolei sunt strâns legate de conținutul bogat în fibre, care poate influența pozitiv profilul lipidic.

În plus, fasolea conține fitonutrienți – compuși naturali cu efect antiinflamator – care pot contribui la reducerea inflamației cronice, asociată cu afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul sau artrita.

O alternativă la proteinele animale

Pe lângă efectele asupra sănătății, fasolea este văzută și ca o opțiune alimentară sustenabilă. Specialiștii consideră că înlocuirea parțială a cărnii roșii și a produselor procesate cu leguminoase poate avea beneficii atât asupra colesterolului, cât și asupra controlului greutății corporale.

Ce tipuri de fasole sunt recomandate

Nutriționiștii spun că toate varietățile de fasole pot aduce beneficii, însă fiecare are un profil nutritiv diferit.

Fasolea neagră conține antocianine și magneziu, substanțe asociate cu reducerea inflamației și sănătatea inimii.

Fasolea lima oferă un aport important de mangan și poate reprezenta o alternativă interesantă în alimentație.

Fasolea adzuki este bogată în zinc, mineral esențial pentru imunitate și metabolism.

Fasolea haricot, folosită frecvent în preparatele de tip „baked beans”, conține vitamina B1, importantă pentru producerea energiei.

Totodată, năutul, fasolea pinto și mazărea sunt recomandate pentru conținutul lor ridicat de fibre și compuși benefici.

Specialiștii subliniază că nu există o singură varietate „ideală”, iar avantajele apar mai ales din diversitatea consumului. Diferitele tipuri de leguminoase pot hrăni bacterii diferite din microbiomul intestinal, contribuind astfel la o sănătate digestivă mai bună și la o alimentație mai echilibrată.

