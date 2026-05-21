Reacția lui Ludovic Orban după plângerea penală a PSD la Parchetul General: „Este o petardă politicianistă!”

Ludovic Orban reacționează dur după ce PSD l-a reclamat la Parchetul General în dosarul despăgubirilor plătite fraților Micula. Fostul premier califică plângerea penală drept „o petardă politicianistă” și arată cu degetul spre fostele guvernări. Orban acuză foștii prim-miniștri și miniștri de Finanțe că au tergiversat aplicarea deciziilor judecătorești, explodând astfel penalitățile care au adus factura finală a statului la 912 milioane de lei.

Fostul prim-ministru Ludovic Orban respinge categoric acuzațiile de abuz în serviciu aduse de PSD, după ce social-democrații au depus o plângere penală pe numele său la Parchetul General. Liderul politic consideră demersul o simplă manevră de imagine, lipsită de fundament juridic.

Orban a catalogat acțiunea din instanță drept o „petardă politicianistă”, menită să distragă atenția de la adevărații responsabili pentru gaura din bugetul public.

Vinovații din umbră: Cum au umflat fostele guvernări nota de plată a statului

În loc să se apere defensiv, fostul șef al Executivului a trecut la ofensivă, transferând întreaga responsabilitate pe umerii fostelor cabinete de miniștri. Potrivit acestuia, suma colosală pe care România a fost obligată să o achite nu a fost generată de decizia sa din 2019, ci de indolența predecesorilor săi.

Orban susține că foștii prim-miniștri și miniștri ai Finanțelor Publice au refuzat sistematic, timp de ani de zile, să pună în aplicare hotărârile judecătorești obligatorii în favoarea investitorilor Ioan și Viorel Micula.

Această strategie de amânare și tergiversare a avut consecințe financiare dezastruoase:

Acumularea penalităților: Refuzul de plată a atras dobânzi penalizatoare uriașe, zi de zi.

Factura finală: Din cauza ignorării sentințelor, datoria inițială a explodat, ajungând la pragul critic de 912 milioane de lei .

O decizie de obligativitate, nu de oportunitate

Fostul premier a lăsat să se înțeleagă că alocarea banilor din Fondul de rezervă în decembrie 2019 a fost singura soluție legală rămasă pentru a opri acumularea altor daune și pentru a evita blocarea conturilor strategice ale statului prin executări silite internaționale. În viziunea sa, intervenția sa a stins un incendiu financiar lăsat moștenire de cei care astăzi îl acuză în fața procurorilor.

