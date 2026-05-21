SURSE: Contract de 300.000 de lei între firma de avocatură la care lucrează consilierul onorific Cristian Băcanu și Guvern

Firma de avocatură la care lucrează consilierul onorific Cristian Băcanu ar fi încasat suma de 300.000 de lei de la Guvernul României. Până la ora transmiterii acestei știri, Guvernul nu a venit cu un punct de vedere pe marginea acestui subiect.

306.000 de lei, adică peste 60.000 de euro, ar fi fost încasați în total de acea casă de avocatură din Germania la care lucrează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, care este consilier onorific al vicepremierului Oanei Gheorghiu.

Zilele trecute, Realitatea PLUS a vorbit despre acea factură de 19.000 de euro, care ar fi fost doar începutul. În total, ar fi fost încasați 60.000 de euro de către acea firmă pe o perioadă de patru luni, potrivit surselor.

Aceleași surse apropiate Guvernului au precizat că au existat și alte oferte. Rămâne întrebarea de ce a fost aleasă această firmă și de ce există această asociere între o firmă la care lucrează o persoană apropiată Guvernului - chiar dacă este vorba doar despre un consilier onorific - și valoarea acestor sume.

Guvernul trebuie să răspundă și dacă a fost sau nu vorba despre trafic de influență, așa cum au acuzat cei de la PSD.

În acest contract sunt descrise ca servicii „asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE” , un program extrem de important pentru România, în cadrul căruia se derulează inclusiv înzestrarea Armatei Române.