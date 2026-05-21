Blocaje la proiectele de spitale din PNRR: avertismentul lui Cseke Attila

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, avertizează că mai multe proiecte de spitale finanțate prin PNRR sunt blocate din cauza lipsei unor hotărâri de guvern, ceea ce pune în pericol finalizarea lor la termen.

''În urma unor analize suplimentare și verificări suplimentare, există unele întârzieri și depășiri financiare care necesită intervenții, dacă vreți, sau soluții urgente. Din păcate, am constatat că o serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise, nici nu sunt încă promovate de Ministerul Sănătății. Ele sunt, în unele cazuri, absolut necesare pentru ca construcțiile de spitale din PNRR, nu la toate, dar la unele dintre ele, să poată continua și să se poată finaliza până la termenul de 31 august. În concret, la opt obiective de investiții, din care șase sunt spitale și două sunt centre de formare profesională, fie e necesară de urgență promovarea unor hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie este nevoie de soluții administrative și financiare urgente pentru a putea să ne încadrăm. Aceste hotărâri de guvern era bine dacă erau emise cu mult timp înainte'', a afirmat ministrul interimar, într-o conferință de presă.



El a spus că la Ministerul Sănătății se lucrează într-un ritm susținut pentru a debloca această situație.



''Am informat membrii Cabinetului și pe domnul prim-ministru legat de această provocare, care nu este simplă și nu este ușoară. Încă o dată accentuez că aceste hotărâri erau bine dacă erau emise până acum, nu ajungeam în această situație. Necesarul de finanțare pentru a finaliza aceste șase spitale și două centre de formare profesională, necesar de finanțare din bugetul național, nu din PNRR, din bugetul național, este de 1,2 miliarde de lei. O resursă financiară importantă, care astăzi nu este asigurată în bugetul Ministerului Sănătății'', a spus Cseke Attila.



Ministrul a dat ca exemplu Spitalul ''Marius Nasta'' unde lucrările au un stadiu de execuție de 80% și au fost sistate de constructor din cauza facturilor neachitate.



''Ministerul Sănătății a plătit tot ce era de plătit din PNRR pe construcția Spitalului 'Marius Nasta', nu există posibilitatea legală de a mai plăti nici o factură și suntem în această situație. (...) Suntem la un stadiu de execuție de 80% și sunt emise facturi în valoare de 150 de milioane de lei, care nu pot fi achitate de Ministerul Sănătății, pentru că nu există hotărârile de guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici la această investiție. Deci legal nu se poate plăti niciun leu. (...) Din păcate, constructorul s-a retras de pe acest șantier'', a arătat Cseke Attila, care a menționat că la această unitate medicală este necesară o finanțare suplimentară pentru a termina investiția de puțin peste 500 de milioane de lei, care astăzi nu există în bugetul Ministerului Sănătății.



În opinia sa, ''urgența maximă'' este de a fi întocmite proiectele de hotărâri de guvern pentru a fi puse în transparență decizională, astfel încât în maximum trei săptămâni să fie aprobate de Executiv iar investițiile să fie deblocate.



''La celelalte spitale, situația este puțin mai nuanțată, dar la Bistrița și la Târgu Mureș aproape sigur avem nevoie la fel de hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor. Colegii lucrează și la acestea, la celelalte trei - la Neurochirurgie Cluj, la 'Agrippa Ioneescu' și la investiția de la Spitalul Județean din Constanța. (...) În urma discuției de ieri de la Palatul Victoria, am făcut și solicitarea către ministrul Finanțelor pentru găsirea soluției financiare pentru alocarea de 1,2 miliarde de lei, astfel încât să putem să finalizăm aceste șase spitale. În ce privește cele două centre de formare profesională nu s-a plătit nicio factură pentru aceste centre, pentru construirea acestor centre de formare profesională. Gradul lor de execuție este undeva în jurul valorii de 20%'', a susținut ministrul interimar al Sănătății.