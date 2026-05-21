Tartă cu brânză și jeleu de căpșuni. Desertul potrivit pentru acest sezon

Această tartă cu brânză și jeleu de căpșuni amintește de rafinamentul deserturilor franțuzești și de prospețimea cheesecake-urilor reci de vară, într-o combinație delicată și echilibrată. Crema fină de brânză oferă consistență fără să fie grea, iar stratul de jeleu de căpșuni completează desertul cu o aromă intensă și o notă discret acidulată.

Este un preparat ideal pentru mesele festive din sezonul cald, aniversări sau momente speciale în care îți dorești un desert spectaculos. Servită rece, tarta capătă o textură cremoasă și un gust care devine și mai intens după câteva ore petrecute la frigider.

Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt rece

80 g zahăr pudră

1 ou

un praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

Pentru crema de brânză:

300 g cremă de brânză

250 g mascarpone

120 g zahăr pudră

200 ml smântână pentru frișcă

1 linguriță extract de vanilie

10 g gelatină

50 ml apă rece

Pentru jeleul de căpșuni:

500 g căpșuni

120 g zahăr

o lingură suc de lămâie

12 g gelatină

50 ml apă rece

6–8 căpșuni proaspete pentru decor

Cum se prepară

Prepararea începe cu aluatul, care are nevoie de timp la rece. Între timp pot fi pregătite crema și jeleul.

Pentru aluat, cerne făina într-un bol și adaugă untul rece tăiat cuburi. Amestecă până obții o textură asemănătoare nisipului. Adaugă zahărul pudră, sarea, oul și vanilia, apoi frământă rapid până când aluatul se omogenizează.

Formează un disc, învelește-l în folie alimentară și lasă-l la frigider aproximativ 30 de minute.

După răcire, întinde aluatul și așază-l într-o formă de tartă. Înțeapă baza cu o furculiță și coace la 180°C timp de aproximativ 15 minute, până capătă o nuanță aurie. Lasă apoi baza să se răcească complet.

Prepararea cremei

Hidratează gelatina în apă rece și las-o câteva minute. Separat, mixează crema de brânză, mascarpone, zahărul pudră și vanilia până obții o compoziție fină.

Bate smântâna pentru frișcă până devine fermă și încorporeaz-o ușor în cremă.

Topește gelatina hidratată la foc mic sau câteva secunde la microunde, fără să o fierbi, apoi adaug-o în compoziție.

Întinde crema peste baza răcită și pune tarta la frigider.

Cum prepari jeleul de căpșuni

Lasă gelatina la hidratat, apoi pune căpșunile într-o cratiță împreună cu zahărul și sucul de lămâie. Fierbe la foc mic până când fructele se înmoaie.

Pasează compoziția, las-o să se răcorească ușor și adaugă gelatina, amestecând până la dizolvarea completă.

Toarnă jeleul peste stratul de cremă și nivelează cu grijă.

Lasă tarta la frigider minimum 4–5 ore sau, ideal, peste noapte. Înainte de servire, decorează cu jumătăți de căpșuni proaspete.

Rezultatul este un desert cu blat fraged și crocant, cremă catifelată și un strat lucios, intens aromat, de căpșuni. O combinație răcoritoare și elegantă, perfectă pentru zilele călduroase.

