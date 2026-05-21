Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
O mamă și un bebeluș, spulberați de o trotinetă electrică
21 mai 2026, 15:04
Accident rutier
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
O mamă care își plimba copilul în cărucior a fost spulberată din plin de doi tineri care se aflau pe o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc pe trotuarul unei străzi din Chișinău și a fost surprins de camerele de supraveghere.
Mama cu copil, doborâți de doi tineri pe trotuar
În imagini se vede cum femeia, care împingea căruciorul, este lovită de trotinetă, iar atât ea, cât și căruciorul au fost doborâți.
După impact, persoanele aflate pe trotinetă s-au oprit și au încercat să o ajute pe femeie să se ridice.
Soțul femeii a sesizat Poliția și cere sancționarea celor implicați.
Citește și:
- 17:39 - Primăria Capitalei pune tunurile pe proprietarii care nu contractează lucrări de reabilitare a fațadelor. Urmează sancțiuni dure și amenzi usturătoare
- 17:39 - Dogioiu: Nu s-a pus problema opririi proiectului minireactoarelor nucleare de la Doicești
- 17:32 - PSD sesizează Parchetul General în „Cazul Micula”: „Unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”
- 17:18 - Americanii au ridicat 13 avioane MIG pentru a urmări un OZN. Dosarele secrete abia acum ies la lumină
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News