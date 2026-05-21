O mamă și un bebeluș, spulberați de o trotinetă electrică

O mamă care își plimba copilul în cărucior a fost spulberată din plin de doi tineri care se aflau pe o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc pe trotuarul unei străzi din Chișinău și a fost surprins de camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum femeia, care împingea căruciorul, este lovită de trotinetă, iar atât ea, cât și căruciorul au fost doborâți.

După impact, persoanele aflate pe trotinetă s-au oprit și au încercat să o ajute pe femeie să se ridice.

Soțul femeii a sesizat Poliția și cere sancționarea celor implicați.