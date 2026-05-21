Patronul site-ului tabloid acuzat de șantaj, cercetat în libertate

Patronul unui site tabloid care ar fi șantajat un milionar este cercetat în libertate, după ce judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă.

Instanța a stabilit că acest patron de ziar de scandal poate să fie cercetat în libertate fără nicio măsură.

Dicizia ridică semne de întrebare, având în vedere că la ora transmiterii acestei știri nu erau cunoscute care au fost considerentele pentru ea. Este așteptată motivarea în acest sens.

Decizia vine în urma unei operațiuni spectaculoase, bărbatul fiind săltat de pe stradă de polițiști și procurori, apoi reținut și propus pentru arestare preventivă. Acuzația este cea de șamtaj. Mai exact, acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri 3000 de euro lunar, sub forma unui contract de publicitate pentru ca - în schimb - să oprească difuzarea unor informații presupus compromițătoare despre acel afacerist.