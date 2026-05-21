Patronul site-ului tabloid acuzat de șantaj, cercetat în libertate
Instanță
Patronul unui site tabloid care ar fi șantajat un milionar este cercetat în libertate, după ce judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă.
Instanța a stabilit că acest patron de ziar de scandal poate să fie cercetat în libertate fără nicio măsură.
Dicizia ridică semne de întrebare, având în vedere că la ora transmiterii acestei știri nu erau cunoscute care au fost considerentele pentru ea. Este așteptată motivarea în acest sens.
Anca Alexandrescu, după ce patronul unui site de scandal din București a fost reținut pentru șantaj: M-a urmărit și pe mine - VIDEO
Decizia vine în urma unei operațiuni spectaculoase, bărbatul fiind săltat de pe stradă de polițiști și procurori, apoi reținut și propus pentru arestare preventivă. Acuzația este cea de șamtaj. Mai exact, acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri 3000 de euro lunar, sub forma unui contract de publicitate pentru ca - în schimb - să oprească difuzarea unor informații presupus compromițătoare despre acel afacerist.
Citește și:
- 14:10 - Femeie din Ploiești, păgubită cu aproximativ 55.000 de lei de muncitorul care îi renova apartamentul
- 14:07 - Blocaje la proiectele de spitale din PNRR: avertismentul lui Cseke Attila
- 14:04 - PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban pentru abuz în serviciu. Miza: Cele 912 milioane de lei plătite fraților Micula
- 13:58 - Frânele de siguranță nu au funcționat la liftul care a căzut în gol în Palatul CFR. ISCIR a deschis o anchetă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News