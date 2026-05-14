Ana Maria Păcuraru – ANALIZĂ LIVE: Cuba în flăcări. A doua noapte de proteste în Havana

Havanei îi lipsește lumina, îi lipsește apa, îi lipsește speranța — și tocmai de aceea, în a doua noapte consecutivă, cubanezii au ieșit în stradă. Cartiere întregi din capitală — Bahía, Marianao, Diez de Octubre, Luyanó — s-au transformat în focare de furie pașnică: oameni care bat în oale, aprind focuri pe marginea drumului, ard gunoaiele pe care regimul nu le mai ridică de săptămâni. O imagine care spune totul despre prăbușirea unui sistem.

Ultima pană de curent depășește 30 de ore. Nu e prima, nu va fi ultima — atât timp cât o rețea electrică lăsată în paragină timp de decenii nu primește nicio investiție reală. Un activist local a povestit că în cartierul său curentul a revenit exact 14 minute, după care a dispărut din nou. Fără curent nu funcționează pompele de apă. Fără apă nu funcționează nimic. Este o spirală a colapsului pe care regimul Castro o gestionează de 67 de ani cu aceeași rețetă: represiune și tăcere.

Dar tăcerea se sfarmă. Pe zidurile Havanei au apărut inscripții împotriva lui Díaz-Canel și sloganul care a devenit simbolul rezistenței cubaneze — Patria y Vida . Între cei arestați în valul de proteste din ultimele luni se numără un băiat de 16 ani, bolnav, căruia regimul îi refuză îngrijirile medicale.

Între timp, la Washington, presiunea crește. Administrația Trump a impus săptămâna trecută sancțiuni dure împotriva GAESA — conglomeratul militar care controlează 40% din economia cubaneză. Companii internaționale își reevaluează deja prezența pe insulă. Iar Trump a transmis clar: Cuba este un stat eșuat și America nu va mai tolera acest regim. Mesajul a venit chiar înainte ca președintele să plece spre China — semn că Havana rămâne pe radar, chiar și în mijlocul unei agende globale aglomerate.

Întrebarea nu mai este dacă sistemul cedează — ci când.