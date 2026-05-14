Ce trebuie să știi despre nașterea prin cezariană

Nașterea prin operație cezariană este o intervenție chirurgicală prin care copilul este adus pe lume printr-o incizie la nivelul abdomenului și al uterului. Ca orice intervenție chirurgicală, cezariana presupune o pregătire atentă înainte de naștere, dar și monitorizare medicală după operație, pentru ca recuperarea mamei și adaptarea nou-născutului să decurgă în cele mai bune condiții.

Înainte de operație, gravida discută cu medicul obstetrician despre etapele intervenției, despre anestezie, despre recuperare și despre îngrijirea postoperatorie. De obicei, sunt recomandate analize preoperatorii și o consultație preanestezică, în cadrul căreia medicul anestezist explică tipul de anestezie potrivit și răspunde întrebărilor pacientei. În cele mai multe cazuri, se poate utiliza anestezie regională, care permite mamei să fie trează în timpul nașterii, fără să simtă durere în zona operată.

Pentru siguranța mamei și a nou-născutului, este important ca nașterea prin cezariană să aibă loc într-o maternitate bine dotată, integrată într-un spital multidisciplinar, cu echipă obstetricală, anestezică și neonatală pregătită să intervină rapid atunci când este nevoie. După intervenție, mama este monitorizată atent, primește tratament pentru controlul durerii și este sprijinită în primele etape ale recuperării și ale îngrijirii copilului.

Aflați mai mult despre nașterea prin operație cezariană, ce presupune această intervenție și cum se poate pregăti gravida, de la Dr. Emel Nuraltay , șefa Secției de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Clinic SANADOR.

