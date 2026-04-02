Metoda modernă de tratament pentru onco-ginecologie

Cancerul de col uterin este o afecțiune oncologică care rareori produce semne și simptome în stadiile incipiente. Atunci când apar manifestările clinice, boala este de cele mai multe ori într-un stadiu mai avansat. Descoperit din timp, însă, cancerul de col uterin poate fi tratat cu șanse mari de vindecare.

O opțiune modernă de tratament pentru acest tip de cancer, dar și pentru alte tipuri de cancere ginecologice, este brahiterapia. Radioterapia internă este indicată, în funcție de caz, ca terapie singulară sau în combinație cu alte cu alte tipuri de tratament, precum chirurgia sau radioterapia externă și chimioterapia. Brahiterapia implică administrarea unor doze mari de radiație direct în tumoră sau în apropierea acesteia, cu ajutorul unor implanturi radioactive. În acest mod, țesuturile sănătoase din jur sunt protejate.

Aflați mai mult despre brahiterapia pentru cancerul de col uterin, când este indicată, ce implică și care sunt avantajele, de la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie cu competență în brahiterapie și coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie din Centrul Oncologic SANADOR.

