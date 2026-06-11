Mare atenție la căpușe! Specialiștii au identificat tulpini rare ale bacteriei transmise de insecte. Care sunt simptomele și când apar

Sursă: Realitatea.Net

Medicii și cercetătorii atrag atenția asupra unei noi descoperiri care ar putea schimba modul în care este monitorizată boala Lyme. O tulpină rară a bacteriei responsabile de această afecțiune a fost identificată pentru prima dată într-o nouă zonă geografică, iar specialiștii avertizează că aceasta poate provoca forme mai severe ale bolii.

Tulpină rară a bacteriei Lyme, identificată într-o nouă regiune

Potrivit unor cercetări recente , bacteria Borrelia mayonii, o variantă mai puțin întâlnită asociată cu boala Lyme, a fost detectată pentru prima dată la căpușe în statul american New York.

Până acum, această bacterie fusese identificată doar în anumite zone din statele Minnesota și Wisconsin. Specialiștii au început investigațiile după ce un locuitor din comitatul Herkimer a prezentat simptome specifice unei infecții transmise prin mușcătura de căpușă.

Rezultatele analizelor au confirmat prezența bacteriei Borrelia mayonii, iar faptul că pacientul nu călătorise în afara statului a ridicat suspiciunea că agentul patogen circulă deja la nivel local.

Pacientul s-a recuperat după tratament

Persoana diagnosticată a urmat un tratament cu antibiotice și s-a recuperat complet. Cu toate acestea, cercetările desfășurate ulterior în zona în care locuiește au identificat căpușe purtătoare ale aceleiași bacterii, ceea ce sugerează că riscul de transmitere există și pentru alte persoane.

Descoperirea a determinat autoritățile sanitare să monitorizeze cu atenție evoluția situației și răspândirea acestei tulpini.

Când apar simptomele bolii Lyme

Boala Lyme se dezvoltă, de regulă, după mușcătura unei căpușe infectate, iar simptomele pot apărea într-un interval cuprins între câteva zile și aproximativ o lună.

Printre cele mai frecvente semne ale infecției se numără:

apariția unei erupții cutanate roșii;

febră;

dureri de cap;

oboseală accentuată;

dureri musculare și articulare;

inflamarea ganglionilor limfatici.

În multe cazuri, erupția capătă aspectul caracteristic de „țintă”, fiind unul dintre cele mai cunoscute simptome ale bolii Lyme.

Ce este Borrelia mayonii și de ce este considerată mai agresivă

Majoritatea cazurilor de boală Lyme sunt asociate cu bacteria Borrelia burgdorferi. Însă cercetătorii atrag atenția că Borrelia mayonii poate provoca manifestări mai severe și, în anumite situații, poate necesita internare și monitorizare atentă.

Specialiștii au observat că persoanele infectate cu această tulpină pot dezvolta erupții cutanate mai extinse și simptome mai intense comparativ cu formele clasice ale bolii.

Bacteria este transmisă prin intermediul căpușelor cu picioare negre, cunoscute și pentru răspândirea altor agenți patogeni periculoși.

Cum ne putem proteja de mușcăturile de căpușe

Experții recomandă adoptarea unor măsuri simple pentru reducerea riscului de infectare:

purtarea hainelor cu mâneci lungi în zonele cu vegetație abundentă;

utilizarea substanțelor repelente împotriva insectelor;

verificarea atentă a pielii după plimbările în natură;

îndepărtarea rapidă și corectă a căpușelor descoperite pe corp;

solicitarea unui consult medical dacă apar simptome suspecte după o mușcătură.

Medicii subliniază că diagnosticarea și tratamentul precoce al bolii Lyme cresc considerabil șansele unei recuperări complete și reduc riscul apariției complicațiilor pe termen lung.

Pe măsură ce sezonul activ al acestor paraziți continuă, medicii recomandă atenție sporită și prezentarea la specialist în cazul apariției oricăror simptome neobișnuite după contactul cu o căpușă.