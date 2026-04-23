Ce faci dacă te mușcă o căpușă

Una dintre problemele cu care ne confruntăm în sezonul de vară sunt căpușele. Acestea sunt atrase de oameni și de animale și se hrănesc cu sângele celui pe care-l parazitează.

De obicei, se atașează la baza firului de păr, în spatele urechilor, la pliul coatelor, în spatele genunchilor, în zona inghinală și a axilelor, scrie desprecăpușe.ro

În general mușcăturile de căpușă sunt inofensive și nu necesită tratament medical. Dar unele precum căpușele de căprioară sau de lemn pot fi purtătoare de germeni care produc boli precum Boala Lyme sau febra Rocky Mountain.

Activitățile în aer liber îi expun pe oameni la mușcăturile de căpușe, deoarece acestea trăiesc la baza solului, pe iarbă și pot fi întâlnite atât în afara orașelor cât și în orașe. Deși, căpușele nu pot zbura sau sări, ele se pot atașa de pielea oamenilor sau a animalelor care se ating de ele. Odată intrate în contact cu gazda, ele vor parazita pielea și se vor hrăni cu sângele acesteia.

Partea proastă este că saliva acestui parazit conține o substanță care va anestezia locul înțepăturii. Astfel că, nu vei simți când vei fi înțepat și pot trece câteva zile până să observi lucrul acesta. În acest timp, căpușa va crește în dimensiune hrănindu-se cu sângele gazdei.

Cum îndepărtezi o căpușă

Dacă descoperi o căpușă înfiptă în pielea ta una dintre metodele de îndepărtare este folosind o pensetă sau un instrument special pentru îndepărtarea căpușelor. Trebuie să prindeți căpușa de cap, cât mai aproape de pielea dumneavoastră și trageți încet. Dar cu atenție pentru a nu-i strivi capul sau corpul. Locul trebuie dezinfectat cu o soluție antiseptică sau cel puțin spălat cu apă și săpun.

După îndepărtare o parte din gura căpușei este posibil să rămână în piele, dar acest lucru nu este periculos, ci va dispărea după câteva zile. Deși, ideal este să fie îndepărtată în totalitate.

Doar prin îndepartarea ei totală se elimina riscul de transmitere al bolilor. Iar prin îndepartarea capului se elimină posibilitatea de apariție la nivel local a unei inflamații.

În cazul în care nu aveți la îndemână o pensetă, atunci apucați căpușa cu degetele, dar folosind o mănușă sau un servețel. Dar, căpușa trebuie prinsă cât mai aproape de gură, care este intrată în piele.

Nu trebuie să apucați căpușa de corp, deoarece se va rupe în momentul în care veți trage, iar fluidul toxic din interiorul ei va fi impins în organismul gazdei.

Nu trebuie efectuate mișcări alternante, ci doar se va apuca și se va trage ușor, până când capușa se desprinde de piele.

După îndepărtare, se poate pune căpușa într-un borcănel cu alcool sanitar pentru a permite medicului să identifice exact tipul de căpușă care a provocat mușcătura.

După ce căpușa a fost îndepărtată, zona trebuie dezinfectată. Aceasta se realizează, după cum spuneam și mai sus, cu apă caldă si săpun sau cu un antiseptic de uz general. Dacă apare tumefacție locală se poate administra un antihistaminic oral.

Când trebuie să te prezinți de urgență la doctor dacă te-a mușcat o căpușă

Dacă ați fost mușcați de o căpușă ar trebui să vă prezentați la medic dacă ați revenit dintr-o zonă cunoscută ca având cazuri de encefalită transmisă prin înțepăturile de căpușe. Sau dacă apar anumite simptome de îmbolnăvire în termen de o lună la înțepătură.

La unele persoane pot să apară reacții alergice, iar intensitatea acestora poate varia. Foarte rar aceste simptome pot evolua până la șoc anafilactic, scrie sfatulmedicului.ro.

În general, principalele simptome pot să fie febra, cefalee, greața, vomă, mialgii. Simptomele pot să apară chiar din prima zi de la mușcătură, și până la trei săptămâni. Uneori, simptomele sunt însoțite de apariția unor pete roșiatice la locul leziunii, scrie aceeași sursă

Specialiștii recomandă prezența la doctor în cazul în care:

Apar semne ale șocului, în special în cazul copiilor.

Apar tulburări de respirație.

A avut loc un alt episod de reacție alergică severă într-o situație similară, referindu-se la o înțepătură sau mușcătură de insectă.

Apare o tumefactie importantă a limbii, alături de edem laringian.

Se instalează convulsii necontrolate, în care pacientul este complet neresponsiv și inconștient.

