Custodele Coroanei primeşte Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer, din partea Franței

Principesa Margareta
Custodele Coroanei, Margareta, va găzdui, joi, Seara Palatului Elisabeta dedicată Republicii Franceze, prilej cu care Majestății Sale îi va fi conferit Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer.

Evenimentul va cuprinde ceremonia de decorare în Sala Regilor și un dineu oficial în Sufrageria Mare a palatului, informează, miercuri, Casa Regală, într-un comunicat, scrie Agerpres.

Seara Regală va avea loc în prezența Principelui Radu, a Principesei Sofia și a Principesei Maria.

La ceremonie vor participa reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României, ai Armatei Române, membri ai Corpului Diplomatic, personalități din societatea civilă. 

