Nuci cu cacao și cremă de vanilie

Românii adoră nucile și asta pentru că gustul lor îi duce instant cu gândul la copilărie, la mesele în familie și la deserturile pregătite cu răbdare în bucătăriile de altădată. Aceste prăjituri mici, fragede și parfumate, umplute cu cremă fină de vanilie și uneori îmbrăcate într-un strat subtil de cacao, au rămas un simbol al dulciurilor de casă autentice. Sunt simple, dar irezistibile și dispar imediat de pe platou. Cu o textură delicată și un echilibru perfect între aluatul ușor crocant și crema catifelată, nucile nu sunt doar gustoase, ci și surprinzător de ușor de pregătit. În continuare vei descoperi rețeta pas cu pas pentru a obține nuci fragede, aromate cu o umplutură care crează dependență.

INGREDIENTE:

Aluat

250 g unt moale
100 g zahar
3 oua mari
1 varf de lingurita sare
10 g praf de copt
580 g faina
40 g cacao
vanilie

Crema

3 galbenusuri
200 g zahar
50 g faina sau 25 g amidon
un praf de sare
vanilie
400 ml lapte
100 g unt
100 g nuci macinate fin

Decor
zahar pudra

MOD DE PREPARARE: 

Aluatul

Intr-un bol mare, mixeaza untul moale cu zaharul, sarea si vanilia pana obtii o crema omogena.
Adauga ouale pe rand, amestecand bine dupa fiecare.
Incorporeaza cacaoa, apoi faina amestecata cu praful de copt.
Amesteca doar cat sa se lege un aluat moale, nelipicios si omogen.
Nu framanta excesiv! Altfel, cojile vor iesi tari si gumoase.
Acopera aluatul cu folie alimentara si da-l la frigider minimum 1 ora.

Crema

Pune 300 ml lapte la incalzit.
Separat, amesteca 100 ml lapte cu faina sau amidonul.
Intr-un vas, bate galbenusurile cu zaharul, sarea si vanilia pana se deschid la culoare.
Adauga treptat laptele cu faina/amidon, apoi laptele fierbinte, amestecand continuu.

Pune crema pe foc mic si fierbe:
- 3-4 minute dupa ce incepe sa clocoteasca (daca folosesti faina)
- pana la primul clocot (daca folosesti amidon)
Opreste focul, adauga untul, amesteca bine.
Incorporeaza nucile macinate si lasa crema la racit complet.

Coacerea cojilor

Din aluat formeaza bilute de ~5 g.
Coace-le in forma de nuci aprox. 1 minut (in functie de aparat).
Nu le coace prea mult, altfel cojile se vor intari.
La 5 g nu este nevoie de curatat marginile, ies perfect.

Din aceasta cantitate de aluat ies 240 de coji, asadar 120 nuci cu cacao si crema de vanilie.

Umplerea

Cand cojile si crema sunt reci, umple fiecare jumatate.
Uneste-le doua cate doua.
Pudreaza cu zahar pudra.

Sfaturi utile

Nucile sunt mai fragede a doua zi.
Se pot pastra cateva zile intr-o cutie inchisa.
Daca vrei un plus de aroma, poti adauga putin rom sau coaja de lamaie in crema, potrivit sursei. 