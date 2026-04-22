INGREDIENTE:

Aluat

250 g unt moale

100 g zahar

3 oua mari

1 varf de lingurita sare

10 g praf de copt

580 g faina

40 g cacao

vanilie

Crema

3 galbenusuri

200 g zahar

50 g faina sau 25 g amidon

un praf de sare

vanilie

400 ml lapte

100 g unt

100 g nuci macinate fin

Decor

zahar pudra

MOD DE PREPARARE:

Aluatul

Intr-un bol mare, mixeaza untul moale cu zaharul, sarea si vanilia pana obtii o crema omogena.

Adauga ouale pe rand, amestecand bine dupa fiecare.

Incorporeaza cacaoa, apoi faina amestecata cu praful de copt.

Amesteca doar cat sa se lege un aluat moale, nelipicios si omogen.

Nu framanta excesiv! Altfel, cojile vor iesi tari si gumoase.

Acopera aluatul cu folie alimentara si da-l la frigider minimum 1 ora.

Crema

Pune 300 ml lapte la incalzit.

Separat, amesteca 100 ml lapte cu faina sau amidonul.

Intr-un vas, bate galbenusurile cu zaharul, sarea si vanilia pana se deschid la culoare.

Adauga treptat laptele cu faina/amidon, apoi laptele fierbinte, amestecand continuu.

Pune crema pe foc mic si fierbe:

- 3-4 minute dupa ce incepe sa clocoteasca (daca folosesti faina)

- pana la primul clocot (daca folosesti amidon)

Opreste focul, adauga untul, amesteca bine.

Incorporeaza nucile macinate si lasa crema la racit complet.

Coacerea cojilor

Din aluat formeaza bilute de ~5 g.

Coace-le in forma de nuci aprox. 1 minut (in functie de aparat).

Nu le coace prea mult, altfel cojile se vor intari.

La 5 g nu este nevoie de curatat marginile, ies perfect.

Din aceasta cantitate de aluat ies 240 de coji, asadar 120 nuci cu cacao si crema de vanilie.

Umplerea

Cand cojile si crema sunt reci, umple fiecare jumatate.

Uneste-le doua cate doua.

Pudreaza cu zahar pudra.

Sfaturi utile

Nucile sunt mai fragede a doua zi.

Se pot pastra cateva zile intr-o cutie inchisa.

Daca vrei un plus de aroma, poti adauga putin rom sau coaja de lamaie in crema, potrivit sursei.