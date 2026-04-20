Prăjitură cu zmeură- Ingrediente

500 gr de zmeură proaspătă;

6 ouă;

6 linguri de zahăr;

6 linguri de faină;

zahăr vanilat;

2 linguri de unt topit sau de ulei;

1-2 linguri de cacao (opțional);

zahăr pudră pentru ornat (opțional).

Mod de preparare

Zmeura este de preferat să fie cât mai proaspătă, adică să nu fie storcită, pentru că nu se spală în general (doar în cazuri în care chiar necesită). Rețeta prezentată aici este una cu blat pufos, tip pandișpan. Se poate face atât cu cacao, cât şi fără, în funcție de preferința fiecăruia.

Se separă albușurile de gălbenușuri și se bat spumă, împreună cu zahărul, cu ajutorul mixerului. Gălbenușurile se amestecă cu untul topit și se adaugă peste albușuri. Făina, zahărul vanilat (se poate folosi esență de vanilie) şi cacao (dacă se optează şi pentru ea) se încorporează și ele cu grijă, amestecând ușor, de jos în sus, pentru a menține textura spumoasă. Toată compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu unt şi tapetată cu griş sau făină în prealabil, peste care presărăm zmeura pe întreaga suprafață a tăvii și se bagă în cuptorul bine încins, pentru circa 30-40 de minute.

Când este gata, se scoate tava şi se presară zahărul pudră pe deasupra şi se lasă să se răcească, pentru a putea fi tăiată fără să se sfărâme, după care se poate servi.

