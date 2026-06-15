Tribunalul Militar, prima sentință în dosarul „10 August”. Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:49

Tribunalul Militar București a pronunțat prima decizie în dosarul „10 August”. Foștii șefi ai Jandarmeriei judecați pentru intervenția în forță din Piața Victoriei au fost achitați, iar în cazul altor inculpați instanța a dispus condamnări pentru purtare abuzivă sau încetarea procesului penal din cauza prescripției.

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