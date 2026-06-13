Noi detalii: Pomohaci a atacat măsura arestului preventiv

Publicat 13 iun. 2026, 09:48 Sursă Realitatea PLUS

Noi informații în cazul fostului preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci. Acesta rămâne în arest preventiv după ce judecătorii au confirmat definitiv măsura și în al doilea dosar care îl vizează. Acuzat de infracțiuni sexuale grave și cercetat într-un alt dosar pentru trafic de droguri de mare risc, Pomohaci se află acum în centrul unuia dintre cele mai răsunătoare scandaluri din ultimii ani.

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