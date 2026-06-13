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Justitie· 2 min citire
Noi detalii: Pomohaci a atacat măsura arestului preventiv
Cristian Pomohaci
Publicat13 iun. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Noi informații în cazul fostului preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci. Acesta rămâne în arest preventiv după ce judecătorii au confirmat definitiv măsura și în al doilea dosar care îl vizează. Acuzat de infracțiuni sexuale grave și cercetat într-un alt dosar pentru trafic de droguri de mare risc, Pomohaci se află acum în centrul unuia dintre cele mai răsunătoare scandaluri din ultimii ani.
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