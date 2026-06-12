Directoarea unei școli din Buzău, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de luare de mită. Ar fi cerut 2.000 de euro unui om de afaceri

Sursă: Realitatea.Net

Directoarea Școlii Gimnaziale din comuna Cilibia, județul Buzău, este cercetată pentru luare de mită după ce a fost prinsă în flagrant de procurori în timp ce primea o sumă de bani de la un om de afaceri. După reținerea pentru 24 de ore, instanța a decis plasarea acesteia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Flagrant organizat de procurori și polițiști

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, anchetatorii au organizat pe 10 iunie o acțiune de prindere în flagrant, în urma căreia directoarea unității de învățământ a fost surprinsă în timp ce primea suma de 10.000 de lei de la un agent economic.

Operațiunea a fost realizată de procurorul de caz împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Acuzații privind o mită de 2.000 de euro

Conform procurorilor, faptele investigate ar avea legătură cu două contracte de achiziții publice încheiate la sfârșitul anului 2025 între școala din Cilibia și firma reprezentată de omul de afaceri implicat în dosar.

Anchetatorii susțin că, în luna aprilie 2026, directoarea ar fi solicitat suma de 2.000 de euro pentru îndeplinirea unor atribuții de serviciu legate de aceste contracte, a căror valoare totală se ridica la peste 50.000 de lei.

Suma de 10.000 de lei primită în momentul flagrantului ar reprezenta o parte din mita pretinsă, potrivit anchetei aflate în desfășurare.

Reținută și apoi plasată în arest la domiciliu

În urma administrării probelor, procurorii au dispus reținerea directoarei pentru 24 de ore, sub acuzația de luare de mită.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat instanței arestarea preventivă a acesteia. Tribunalul Buzău a respins însă cererea și a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Ancheta continuă

Dosarul penal este instrumentat de procurorii buzoieni, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Buzău.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru administrarea întregului probatoriu necesar în cauză.

Potrivit legislației în vigoare, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.