Zeci de percheziții în opt județe și în București într-un dosar de furt de produse petroliere. Prejudiciul depășește 150.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 10:21

O amplă operațiune a Poliției Române este în desfășurare duminică dimineață în mai multe județe din țară și în Capitală, într-un dosar care vizează furtul de produse petroliere. Anchetatorii au descins la zeci de adrese pentru a strânge probe și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea infracțională.

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