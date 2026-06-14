Zeci de percheziții în opt județe și în București într-un dosar de furt de produse petroliere. Prejudiciul depășește 150.000 de lei

O amplă operațiune a Poliției Române este în desfășurare duminică dimineață în mai multe județe din țară și în Capitală, într-un dosar care vizează furtul de produse petroliere. Anchetatorii au descins la zeci de adrese pentru a strânge probe și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea infracțională.
62 de percheziții în mai multe județe din țară
Acțiunea are loc în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin Serviciul de Ordine Publică, efectuează 62 de percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Ilfov, Ialomița, Tulcea și Vâlcea, dar și în municipiul București.
Descinderile sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște și au ca scop documentarea unei rețele suspectate de implicare în furtul de produse petroliere.
Zeci de persoane vor fi audiate
După finalizarea perchezițiilor, oamenii legii urmează să pună în aplicare 64 de mandate de aducere. Persoanele vizate vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru clarificarea rolului pe care l-ar fi avut în activitatea investigată.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga amploare a operațiunii și să identifice toate persoanele care ar fi participat la sustragerea și valorificarea produselor petroliere.
Prejudiciu estimat la aproximativ 150.000 de lei
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, dosarul penal vizează infracțiunea de furt calificat de produse petroliere.
Din cercetările efectuate până în prezent, autoritățile estimează că prejudiciul produs se ridică la aproximativ 150.000 de lei.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate.
Operațiunea „JUPITER” continuă la nivel național
Acțiunea din Dâmbovița face parte din seria de intervenții desfășurate la nivel național în cadrul Operațiunii „JUPITER”, una dintre cele mai ample campanii de combatere a criminalității organizate de autoritățile române.
Prin aceste activități, polițiștii și procurorii urmăresc destructurarea grupărilor implicate în infracțiuni economice, recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a persoanelor suspectate de încălcarea legii.