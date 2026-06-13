Operațiunea „JUPITER 5”, în cifre: 1.170 de percheziții și 166 de persoane vizate de măsuri preventive în 300 de dosare penale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 11:29

Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a încheiat cu rezultate semnificative. În doar cinci zile, anchetatorii au efectuat peste o mie de percheziții și au dispus măsuri preventive împotriva a 166 de persoane, în cadrul a 300 de dosare penale.

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