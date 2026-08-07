CCR discută pe 12 august sesizarea privind legea integrității adoptată de Parlament

Publicat 7 aug. 2026, 08:21 Sursă Agerpres

Curtea Constituțională a României va analiza pe 12 august sesizarea depusă împotriva legii privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au declarat joi pentru Agerpres oficiali ai instituției.

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