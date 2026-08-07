Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
CCR discută pe 12 august sesizarea privind legea integrității adoptată de Parlament
CCR
Publicat7 aug. 2026, 08:21
SursăAgerpres
Curtea Constituțională a României va analiza pe 12 august sesizarea depusă împotriva legii privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au declarat joi pentru Agerpres oficiali ai instituției.
Citește și
- 15:34Bărbat evadat din arest la domiciliu, după ce ar fi distrus brățara electronică de monitorizare
- 13:39Escrocherie prin „metoda BNR”: trei ucraineni prinși în flagrant și arestați. Cum convingeau victimele să le dea banii
- 10:58Percheziții la suspecți acuzați că au furat cabluri din parcuri fotovoltaice
- 16:49ÎCCJ amână până pe 20 august verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News