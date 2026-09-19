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Locale· 1 min citire
Focuri de armă pe centura ocolitoare a Alexandriei. Trei indivizi, prinși în flagrant în timp ce furau combustibil
FOTO: Arhivă
Operațiune în forță pe centura Alexandriei. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce sustrăgeau combustibil dintr-un camion staționat. Pentru a-i opri pe suspecți, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și au tras focuri de avertisment în plan vertical. Cei trei au fost imobilizați și duși la audieri, iar ulterior au fost arestați preventiv.
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