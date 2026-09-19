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Focuri de armă pe centura ocolitoare a Alexandriei. Trei indivizi, prinși în flagrant în timp ce furau combustibil

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 20:11

Operațiune în forță pe centura Alexandriei. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce sustrăgeau combustibil dintr-un camion staționat. Pentru a-i opri pe suspecți, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și au tras focuri de avertisment în plan vertical. Cei trei au fost imobilizați și duși la audieri, iar ulterior au fost arestați preventiv.

Trei indivizi, prinși în flagrant în timp ce furau combustibil dintr-un camion

Un echipaj din cadrul Poliției municipiului Alexandria a surprins în flagrant, în noaptea de 18 spre 19 septembrie, două persoane care sustrăgeau combustibil din rezervorul unui camion staționat într-o parcare de pe drumul de centură al municipiului Alexandria.

Potrivit oamenilor legii, o a treia persoană a fost identificată în timp ce supraveghea zona și urma să-i avertizeze pe ceilalți doi în cazul în care se apropia cineva.

La apariția polițiștilor, cei trei au încercat să fugă de la fața locului, motiv pentru care agenții au folosit armele din dotare și au executat mai multe focuri de avertisment în plan vertical. La scurt timp, suspecții au fost prinși și imobilizați.

Suspecții au fost reținuți pentru 30 de zile

Cei trei au fost reținuți, iar sâmbătă au fost prezentați Judecătoriei Alexandria cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alexandria a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria și a dispus arestarea preventivă a celor trei, pentru o perioadă de 30 de zile.

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