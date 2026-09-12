Vladimir Putin, avertisment de la BRICS: ”Asta înseamnă război cu Rusia!”

Publicat 12 sept. 2026, 21:17 Actualizat 12 sept. 2026, 21:20 Sursă Realitatea PLUS

Vladimir Putin și Xi Jinping participă la Summit-ul BRICS din India, în plin haos pe scena internațională. Din New Delhi, președintele Rusiei a lansat o amenințare directă către Occident. Vladimir Putin a spus că trimiterea de trupe europene în Ucraina va însemna război cu Rusia. Toți cei 11 lideri ai BRICS participă la summit-ul din New Delhi, inclusiv președintele Chinei și președintele Iranului.

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