Epidemia de Ebola din Congo se extinde. Peste 7.000 de cazuri și 3.398 de decese

Numărul cazurilor confirmate de Ebola în Republica Democratică Congo a depășit 7.000, iar virusul s-a extins într-o nouă provincie, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri și citate de Reuters. Bilanțul epidemiei a ajuns, astfel, la peste 3.300 de decese.
Focarul este provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola și a devenit cel mai amplu și mai mortal din istoria Republicii Democratice Congo, depășind epidemia din perioada 2018-2020.
Potrivit datelor oficiale publicate vineri seara, în șapte provincii au fost confirmate 7.022 de cazuri, iar numărul deceselor a ajuns la 3.398.
În prezent, epidemia din Congo este a doua ca amploare după cea din Africa de Vest, desfășurată între 2014 și 2016. Atunci, Ebola a infectat peste 28.600 de persoane și a provocat moartea a peste 11.000 în Guineea, Liberia și Sierra Leone.
Ebola s-a extins într-o nouă provincie
Autoritățile congoleze au anunțat anterior identificarea unui caz de Ebola în provincia Ubangi de Sud, din nord-vestul țării, aflată departe de epicentrul actual al focarului.
Este vorba despre un bărbat de 23 de ani, care a murit marți și care a fost testat pozitiv pentru tulpina Bundibugyo.
Potrivit autorităților, bărbatul a părăsit provincia Kivu de Sud, din estul Congo, pe 10 iulie. Acesta a petrecut o perioadă în străinătate, apoi a revenit în Republica Democratică Congo și a ajuns în provincia Ubangi de Sud, aflată la granița cu Republica Congo și Republica Centrafricană.
„Se desfășoară în prezent urmărirea contactelor pentru primul caz confirmat din provincia Ubangi de Sud”, a transmis Institutul de Sănătate Publică din Congo în ultimul raport de situație.
Avertismentul OMS
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că extinderea geografică a epidemiei pune presiune suplimentară asupra operațiunilor de răspuns.
Potrivit OMS, lipsa personalului calificat, a partenerilor operaționali și a fondurilor reprezintă obstacole în extinderea măsurilor de combatere a epidemiei de Ebola.