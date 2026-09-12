Epidemia de Ebola din Congo se extinde. Peste 7.000 de cazuri și 3.398 de decese

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 12:27

Numărul cazurilor confirmate de Ebola în Republica Democratică Congo a depășit 7.000, iar virusul s-a extins într-o nouă provincie, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri și citate de Reuters. Bilanțul epidemiei a ajuns, astfel, la peste 3.300 de decese.

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