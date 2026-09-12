Atac cu drone rusești în Odesa: un bloc a fost cuprins de flăcări. Cel puțin 12 răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 08:39

Atac cu drone rusești asupra Odesei. Cel puțin 12 persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje în timpul unui atac desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, au anunțat autoritățile locale, citate de Kyiv Independent.

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