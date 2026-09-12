Atac cu drone rusești în Odesa: un bloc a fost cuprins de flăcări. Cel puțin 12 răniți

Atac cu drone rusești asupra Odesei. Cel puțin 12 persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje în timpul unui atac desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, au anunțat autoritățile locale, citate de Kyiv Independent.
Potrivit lui Serghei Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, cel puțin 12 persoane au fost rănite în urma atacului. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, scrie publicația menționată.
Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului pentru a acorda ajutor persoanelor afectate și pentru a interveni în zona clădirii lovite. Imaginile surprinse de localnici arată un bloc de locuințe cu mai multe etaje avariat și cuprins de flăcări, în timp ce fragmente și resturi au ajuns pe strada din apropiere.
Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat că drone de tip Shahed erau încă active în regiunea Odesa după atac. Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o evaluare completă a pagubelor produse.
Atacuri rusești în mai multe regiuni din Ucraina
Atacul asupra Odessei a avut loc după un alt atac rusesc, în Zaporojie, unde două persoane au fost ucise în noaptea de 12 septembrie. În ultimele zile, Rusia și-a continuat atacurile asupra mai multor orașe ucrainene, inclusiv în perioada în care o delegație americană s-a aflat la Kiev pentru discuții privind posibilitatea încetării războiului. Potrivit informațiilor citate de Kyiv Independent, Ucraina se confruntă în continuare cu o lipsă critică de sisteme de apărare aeriană.
Pe 11 septembrie, cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor rusești din mai multe regiuni ale Ucrainei. În aceeași perioadă, atacurile asupra Kievului au vizat inclusiv benzinării.
Cu o zi înainte, pe 10 septembrie, un atac rusesc asupra unui centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 67 de răniți, potrivit autorităților.
Zelenski cere sprijin pentru apărarea aeriană
În contextul intensificării atacurilor, președintele Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților Ucrainei să contribuie la consolidarea sistemelor de apărare aeriană.
În timpul vizitei sale în Canada, Zelenski și premierul canadian Mark Carney au semnat, pe 10 septembrie, o declarație privind un parteneriat pe o perioadă de 100 de ani. Cele două țări au convenit să aprofundeze cooperarea în domenii precum apărarea, energia, tehnologia, comerțul și reconstrucția Ucrainei.