Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate

În plin război și sub blocada navală impusă de Rusia în Marea Neagră, Ucraina își consolidează strategia de protejare a agriculturii – una dintre principalele surse de finanțare ale efortului militar. Exporturile au ajuns la doar 40% din nivelul normal, însă Ministerul Agriculturii de la Kiev subliniază că volumul livrărilor pe rute alternative crește treptat, iar autoritățile pregătesc un pachet amplu de sprijin pentru fermieri.
Guvernul de la Kiev subliniază că agricultura este un sector strategic, care a reprezentat 60% din exporturile Ucrainei în prima jumătate a anului 2026, scrie Business Ukraine Magazine.
Ce pierderi a înregistrat Ucraina în 2026 ca urmare a scăderii exporturilor agricole?
În contextul războiului, veniturile din exporturile agricole sunt esențiale pentru stabilitatea financiară a statului și pentru susținerea efortului militar. Într-o discuție cu o serie de reprezentanți ai European Business Association, ministrul ucrainean al Agriculturii și Alimentației, Taras Vîsoțki, a estimat că țara poate pierde circa 10 miliarde de euro în 2026, din cauza reducerii capacității de export pe Marea Neagră, ca urmare a atacurilor Rusiei.
Ministerul Agriculturii de la Kiev subliniază că, în ciuda acestor condiții neprielnice, țara sa face tot posibilul pentru a menține agricultura pe linia de plutire.
Sarcina noastră este să extindem simultan rutele alternative, să sprijinim producătorii agricoli cu finanțare și depozitare temporară a recoltei și să lucrăm la restabilirea exporturilor depline prin porturile maritime, a declarat Taras Vîsoțki, citat de Kyiv Independent.
Potrivit datelor oficiale, în luna septembrie Ucraina a exportat 630.000 de tone de produse agricole, dintre care 380.000 de tone de cereale, prin transport rutier, feroviar și fluvial, pe Dunăre. Deși este o creștere față de august, exporturile rămân la 40% din capacitatea normală.
Exporturile Ucrainei, afectate de embargouri la nivelul unor state UE, în frunte cu Polonia
Scăderea exporturilor Ucrainei nu este cauzată doar de blocada rusă din Marea Neagră, ci și de restricțiile impuse de mai multe state UE, în special Polonia, care menține un embargo asupra importurilor de cereale ucrainene.
Polonia păstrează, încă din 2023, interdicția asupra importurilor de grâu, porumb, rapiță, floarea‑soarelui și produse derivate din Ucraina, în ciuda presiunilor Comisiei Europene, potrivit informațiilor de pe pagina Ministerului polonez al Agriculturii.
Autoritățile de la Varșovia susțin că această măsură protejează fermierii locali și previne scăderea prețurilor.
Slovacia și Ungaria mențin politici similare, complicând și mai mult tranzitul cerealelor ucrainene către porturile UE.