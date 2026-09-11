Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Date sumbre de la avocatul victimelor de la 11 septembrie
Publicat11 sept. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS
Cel mai bun avocat, care este specializat pe atentatul de la 11 septembrie, susține că aproape 10 mii de oameni au murit după ce s-au îmbolnăvit grav în urma atacurilor teroriste. Vorbim de un număr de trei ori mai mare decât cel al morților cauzate de bombardamente.
Citește și
- 12:46Soția lui Nicolás Maduro a cerut să fie plasată în arest la domiciliu. Cilia Flores invocă probleme cu inima
- 12:00Statuie Charlie Kirk, dezvelită în Times Square la un an de la moartea activistului
- 11:56Extrema dreaptă europeană schimbă strategia: modelul AfD arată că radicalizarea poate aduce voturi
- 11:26Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana este scoasă la licitație. Suma uriașă estimată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News