UE caută noi soluții pentru folosirea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. Belgia rămâne reticentă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 09:13

Comisia Europeană reanalizează opțiunile prin care activele rusești înghețate în Uniunea Europeană ar putea fi folosite pentru susținerea financiară a Ucrainei. Discuțiile au fost relansate în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetelor europene și al nevoilor de finanțare ale Kievului.

Distribuie articolul