Țara care vrea o alianță cu Ucraina pentru următorii 100 de ani. Acordul a fost anunțat joi

Canada și Ucraina își pregătesc relația pentru următorul secol. Premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat joi, la Calgary, o declarație prin care cele două state se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic cu o durată de 100 de ani.
Acordul a fost anunțat în timpul vizitei lui Zelenski în Canada și stabilește intenția celor două țări de a construi o colaborare pe termen extrem de lung, atât în domeniul securității, cât și în cel economic.
Ucraina a încheiat deja un acord similar cu Marea Britanie. Kievul și Londra au semnat în ianuarie 2025 un parteneriat prevăzut pentru aceeași perioadă de 100 de ani.
Canada deblochează sute de milioane pentru apărarea antiaeriană
Pe lângă declarația privind parteneriatul pe termen lung, Mark Carney a anunțat joi și un nou sprijin militar pentru Ucraina.
Canada va debloca 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 218 milioane de euro, pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană către Kiev.
Interceptorii destinați Ucrainei vor fi furnizați de Canada printr-un program american destinat aliaților Kievului. Mecanismul permite finanțarea eforturilor de război ale Ucrainei prin achiziționarea de echipamente necesare apărării sale.
Canada și Ucraina vor produce împreună drone
Cele două state au anunțat în aceeași zi și un „parteneriat pe termen lung” pentru producția de drone și sisteme antidrone.
Planul prevede dezvoltarea producției de drone în Canada. „O treime dintre dronele pe care le vom produce în Canada” vor fi livrate Ucrainei, a declarat Mark Carney, referindu-se la planul ca producția să ajungă la un milion de aparate în următorii doi ani, potrivit Reuters.
Sprijin pentru Ucraina și în domeniul gazelor
Parteneriatul anunțat de Canada include și o componentă energetică. Mark Carney a declarat că țara sa va „furniza peste 430 milioane de dolari (268 milioane de euro) în garanții de credit pentru achiziția de gaz”.
Măsura are ca obiectiv sprijinirea Ucrainei în perioada rece și asigurarea resurselor energetice necesare pentru trecerea iernii.
Anunțul a fost făcut de premierul canadian în prezența lui Volodimir Zelenski, la Calgary, în provincia Alberta, în vestul Canadei.
Canada are una dintre cele mai mari diaspore ucrainene
Relația dintre cele două țări este susținută și de comunitatea ucraineană importantă din Canada.
În această țară trăiesc între 1,3 și 1,4 milioane de persoane de origine ucraineană. Comunitatea formează una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.