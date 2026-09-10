Țara care vrea o alianță cu Ucraina pentru următorii 100 de ani. Acordul a fost anunțat joi

Publicat 10 sept. 2026, 23:36 Sursă Agerpres

Canada și Ucraina își pregătesc relația pentru următorul secol. Premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat joi, la Calgary, o declarație prin care cele două state se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic cu o durată de 100 de ani.

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