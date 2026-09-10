Tragedie în nordul Fâșiei Gaza: o familie cu doi copii, ucisă într-un atac la Beit Lahia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 21:44

O familie formată din patru persoane, printre care se aflau și două fete de 8 și 12 ani, ar fi fost ucisă în urma unui atac israelian asupra unei locuințe din Beit Lahia, în nordul Fâșiei Gaza. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de miercuri spre joi, potrivit informațiilor furnizate de Spitalul Al-Shifa din orașul Gaza.

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