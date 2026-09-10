Tragedie în nordul Fâșiei Gaza: o familie cu doi copii, ucisă într-un atac la Beit Lahia

O familie formată din patru persoane, printre care se aflau și două fete de 8 și 12 ani, ar fi fost ucisă în urma unui atac israelian asupra unei locuințe din Beit Lahia, în nordul Fâșiei Gaza. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de miercuri spre joi, potrivit informațiilor furnizate de Spitalul Al-Shifa din orașul Gaza.
Reprezentanții unității medicale au anunțat că trupurile celor patru membri ai familiei Ahmad au fost recuperate după ce o locuință din zona Beit Lahia ar fi fost lovită.
Patru membri ai aceleiași familii, printre victime
Potrivit informațiilor transmise de spital, victimele sunt un bărbat, o femeie și două fete, în vârstă de 8 și 12 ani.
„O familie întreagă a fost ucisă”, au transmis reprezentanții Spitalului Al-Shifa, citați de AFP.
O sursă din domeniul securității din Fâșia Gaza a afirmat că, în jurul miezului nopții, în zona Beit Lahia au avut loc mai multe atacuri.
Armata israeliană a fost contactată în legătură cu informațiile privind moartea celor patru membri ai familiei și a transmis că verifică circumstanțele incidentului.
Conflictul din Gaza continuă în pofida armistițiului
Atacul raportat la Beit Lahia are loc în contextul unui conflict care durează de aproape trei ani. Războiul a izbucnit după atacul fără precedent comis de Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023. Atunci, peste 1.200 de persoane au fost ucise, potrivit bilanțului prezentat de autoritățile israeliene, iar numeroase persoane au fost luate ostatice.
Israelul a lansat ulterior o amplă operațiune militară în Fâșia Gaza.
Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, bilanțul victimelor palestiniene a depășit 73.000 de persoane de la începutul războiului. Organizația Națiunilor Unite consideră în general aceste date ca fiind credibile, deși cifrele provin de la autoritatea sanitară administrată de Hamas.
Peste 1.300 de morți după intrarea în vigoare a armistițiului
Un armistițiu intrat în vigoare în octombrie 2025, negociat cu implicarea Statelor Unite, nu a însemnat încetarea completă a violențelor.
Conform datelor prezentate de Ministerul Sănătății din Gaza, peste 1.300 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene după intrarea în vigoare a armistițiului.
De partea israeliană, armata a raportat că cinci militari și un angajat civil care lucra pe bază de contract au murit în aceeași perioadă.
Situația din Fâșia Gaza rămâne extrem de tensionată, iar informațiile despre victimele atacurilor sunt în continuare verificate de autoritățile implicate și de organizațiile internaționale.