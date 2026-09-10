Medvedev respinge zvonurile despre o nouă mobilizare în Rusia: „O provocare a Kievului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 17:02

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, susține că Moscova nu pregătește o nouă mobilizare militară în această toamnă. Oficialul rus a descris informațiile apărute în spațiul public drept o „provocare falsă” atribuită autorităților de la Kiev.

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