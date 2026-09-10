Medvedev respinge zvonurile despre o nouă mobilizare în Rusia: „O provocare a Kievului”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, susține că Moscova nu pregătește o nouă mobilizare militară în această toamnă. Oficialul rus a descris informațiile apărute în spațiul public drept o „provocare falsă” atribuită autorităților de la Kiev.
Declarațiile au fost făcute în contextul alegerilor pentru Duma de Stat, perioadă despre care Medvedev afirmă că ar fi exploatată pentru alimentarea tensiunilor și a neîncrederii în societatea rusă.
Medvedev: Zvonurile despre mobilizare urmăresc destabilizarea Rusiei
Dmitri Medvedev a acuzat Ucraina că răspândește informații despre o presupusă mobilizare generală pentru a produce diviziuni interne în Rusia și pentru a afecta obiectivele militare ale Kremlinului.
„Este evident că inamicul încearcă să folosească perioada electorală pentru a slăbi țara din interior, pentru a diviza societatea, a destabiliza situația și, în cele din urmă, pentru a ne împiedica să atingem obiectivele operațiunii speciale”, a declarat Medvedev, folosind termenul promovat de Moscova pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Potrivit acestuia, mesajele privind o posibilă convocare a rezerviștilor ar face parte dintr-o campanie de dezinformare. Oficialul de la Moscova a afirmat că Rusia ar dispune de suficiente efective militare prin sistemul de contracte și prin voluntari.
„Nu există absolut nicio nevoie de mobilizare”, a transmis Medvedev.
Putin a negat, la rândul său, pregătirea unei mobilizări
Medvedev a invocat și poziția exprimată anterior de Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a negat că Rusia ar avea în plan declanșarea unei noi mobilizări, după cea parțială anunțată în septembrie 2022.
Vicepreședintele Consiliului de Securitate a susținut că zvonurile privind mobilizarea sunt lansate de „regimul de la Kiev”, pe fondul problemelor de personal cu care s-ar confrunta armata ucraineană.
Declarațiile vin într-un moment în care autoritățile ruse încearcă să prezinte recrutarea pe bază de contract drept suficientă pentru completarea trupelor implicate în războiul din Ucraina.
Informații despre ordine de mobilizare și restricții de călătorie
În paralel cu dezmințirile venite de la Moscova, au apărut relatări privind măsuri care ar putea facilita convocarea rapidă a rezerviștilor ruși.
Conform informațiilor publicate de RBC-Ukraine, unii bărbați ar fi primit ordine de mobilizare prin intermediul structurilor locale de recrutare militară. Astfel de documente ar putea permite autorităților să cheme într-un timp scurt un număr mare de persoane la centrele militare, dacă ar fi luată o astfel de decizie.
Publicația ucraineană a relatat și un caz în care unui rezervist rus i-ar fi fost interzis să părăsească țara, restricția fiind impusă de un birou de recrutare militară. Informațiile nu reprezintă însă, în sine, o confirmare oficială a unei mobilizări naționale iminente.