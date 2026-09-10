A făcut milioane de dolari din site-urile pentru adulți, dar nu și-a plătit taxele. Câți bani trebuie să dea statului și cât va sta în închisoare

O creatoare de conținut pentru adulți din Statele Unite a fost condamnată la un an de închisoare după ce autoritățile fiscale au stabilit că nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale aferente unor venituri de milioane de dolari obținute prin intermediul platformei OnlyFans.
Kylie Perez, în vârstă de 31 de ani, din Tampa, Florida, cunoscută online sub numele de „Natalie Monroe”, a ajuns în atenția anchetatorilor americani după ce veniturile sale din activitatea desfășurată pe OnlyFans au fost comparate cu sumele declarate în scop fiscal.
Potrivit procurorilor federali, femeia ar fi încasat mai mult de 5,4 milioane de dolari între 2019 și 2023 din activitatea de pe platformă. O parte importantă a acestor venituri nu ar fi fost însă declarată corespunzător.
Peste 1,5 milioane de dolari, taxe neachitate
Anchetatorii susțin că Kylie Perez nu și-ar fi îndeplinit obligațiile fiscale pentru perioada 2020-2023. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, valoarea impozitelor neachitate ar fi fost de cel puțin 1,5 milioane de dolari.
Autoritățile au mai susținut că femeia a depus o declarație fiscală falsă în anul 2019, în cadrul demersurilor sale pentru stabilirea obligațiilor fiscale.
Cazul a fost investigat de divizia de investigații penale a Internal Revenue Service (IRS), instituția federală responsabilă de administrarea și aplicarea legislației fiscale din Statele Unite.
Perez și-a recunoscut vinovăția în luna mai, iar ulterior instanța a pronunțat condamnarea la un an de închisoare.
IRS: „Consecințele sunt inevitabile”
Ron Loecker, agentul special care conduce echipa de investigații penale a IRS din Florida, a transmis un mesaj dur după condamnarea creatoarei de conținut, arată nypost.com.
Oficialul a susținut că persoanele care aleg să își folosească veniturile pentru cheltuieli personale și ignoră obligațiile fiscale trebuie să se aștepte la consecințe legale.
„Când cineva alege luxul personal în detrimentul îndeplinirii obligațiilor fiscale, consecințele sunt inevitabile”, a declarat Ron Loecker, potrivit informațiilor citate de presa americană.
Cazul reprezintă un exemplu al modului în care autoritățile fiscale americane urmăresc veniturile obținute din activități desfășurate pe platforme online, inclusiv cele provenite din conținut destinat adulților.
Discuții despre o posibilă taxă de 50% pentru creatorii de conținut pentru adulți
Condamnarea lui Kylie Perez apare într-un context în care activitatea creatorilor de conținut pentru adulți a generat și dezbateri politice în Florida.
James Fishback, candidat republican la funcția de guvernator al statului, a propus instituirea unei taxe de 50% asupra veniturilor provenite din conținut pentru adulți. Propunerea a vizat inclusiv creatorii care obțin bani din astfel de activități online.
Fishback nu a reușit însă să câștige alegerile primare republicane pentru funcția de guvernator.
A murit la 43 de ani proprietarul OnlyFans
În același timp, platforma OnlyFans a fost recent în atenția presei internaționale și dintr-un alt motiv. Leonid Radvinsky, omul de afaceri care a preluat platforma și a contribuit la transformarea acesteia într-o companie de miliarde de dolari, a murit la vârsta de 43 de ani.
Reprezentanții companiei au anunțat pe 23 martie că Radvinsky a pierdut lupta cu cancerul.
Omul de afaceri devenise cunoscut la nivel mondial după preluarea OnlyFans, platformă care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani. Potrivit estimărilor apărute în presa internațională, averea și veniturile generate de afacere au ajuns la niveluri extrem de ridicate, fiind vehiculată inclusiv o sumă de aproximativ 1,9 milioane de dolari pe zi.
Cazul lui Kylie Perez readuce în atenție o problemă importantă pentru creatorii de conținut online: veniturile obținute prin platforme digitale sunt supuse, în funcție de legislația aplicabilă, obligațiilor fiscale, indiferent de sursa acestora.