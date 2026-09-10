A făcut milioane de dolari din site-urile pentru adulți, dar nu și-a plătit taxele. Câți bani trebuie să dea statului și cât va sta în închisoare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 16:45

O creatoare de conținut pentru adulți din Statele Unite a fost condamnată la un an de închisoare după ce autoritățile fiscale au stabilit că nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale aferente unor venituri de milioane de dolari obținute prin intermediul platformei OnlyFans.

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