Scenariu de groază orchestrat cu IA: Un bărbat este acuzat că a plănuit uciderea a trei copii mici după conversații cu ChatGPT

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 16:44

Un atac comis împotriva unor copii din Zürich scoate la iveală un detaliu tulburător: suspectul, un student de origine chineză, ar fi folosit ChatGPT pentru a localiza copii de vârstă preșcolară în oraș. Bărbatul este acuzat că a înjunghiat trei copii de doar cinci ani în timp ce aceștia mergeau spre grădiniță alături de un supraveghetor.

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