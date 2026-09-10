Scenariu de groază orchestrat cu IA: Un bărbat este acuzat că a plănuit uciderea a trei copii mici după conversații cu ChatGPT

Un atac comis împotriva unor copii din Zürich scoate la iveală un detaliu tulburător: suspectul, un student de origine chineză, ar fi folosit ChatGPT pentru a localiza copii de vârstă preșcolară în oraș. Bărbatul este acuzat că a înjunghiat trei copii de doar cinci ani în timp ce aceștia mergeau spre grădiniță alături de un supraveghetor.
Procurorii elvețieni au scos la iveală detalii înfiorătoare din rechizitoriul atacului comis în Zürich, unde trei copii de cinci ani au fost înjunghiați în drum spre grădiniță. Suspectul, Han L. (24 de ani), student la un program de master la Universitatea din Zürich, ar fi utilizat chatbot-ul ChatGPT și motorul de căutare Google pentru a identifica locațiile frecventate de copii mici și pentru a studia anatomia umană înainte de a trece la acțiune.
Căutări macabre pe ChatGPT și anatomia atacului
Conform documentelor judiciare citate de publicația elvețiană Blick, suspectul și-a pregătit fapta timp de câteva luni. Cu doar 13 zile înainte de atac, Han L. a întrebat sistemul de inteligență artificială unde poate găsi copii în Zürich. Ulterior, pe 28 septembrie, acesta a folosit ChatGPT și Google pentru a analiza hărțile anatomice ale corpului uman — vizând în special vasele de sânge, gâtul și partea superioară a toracelui — pentru a se asigura că loviturile vor fi fatale.
Pe lângă documentarea digitală, anchetatorii au descoperit că bărbatul cumpărase carne de vită cu o zi înainte de agresiune pentru a-și exersa tehnicile de înjunghiere.
Detalii despre starea victimelor și intervenția poliției
Atacul a avut loc în timp ce copiii se deplasau spre grădiniță însoțiți de un supraveghetor. Înarmat cu două cuțite de bucătărie, suspectul a atacat grupul cu o lamă de 8,5 centimetri, rănind grav trei băieți de cinci ani:
Prima victimă: Leziuni critice în zona claviculei, gâtului și umărului, necesitată spitalizare de urgență.
A doua victimă: Două plăgi prin înjunghiere în piept.
A treia victimă: Răni grave la nivelul urechii și plămânului.
Atacatorul a fost imobilizat și arestat chiar la locul faptei.
Motivația faptei și pedeapsa cerută de procurori
Aflat în Europa din 2023, Han L. era descris de vecini drept un tânăr extrem de rezervat. Procurorii susțin însă că acțiunile sale au fost generate de frustrări personale, o nevoie extremă de recunoaștere și o motivație bazată pe răzbunare ideologică.
Aflat în detenție, suspectul și-a recunoscut faptele. Parchetul din Zürich solicită o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru mai multe tentative de omor de o cruzime deosebită.