Remorcher atacat de Rusia în Marea Neagră, în drum spre Constanța: doi marinari au murit. Ce susține Kremlinul

Un remorcher care naviga în Marea Neagră, în apropierea portului ucrainean Odesa, a fost lovit în urma unui atac atribuit Rusiei. Două persoane de cetățenie azeră și-au pierdut viața, iar alți doi membri ai echipajului au fost răniți.
Nava avariată, identificată drept TEDY, ar fi pornit ulterior spre portul Constanța, însă ar fi fost vizată de alte atacuri pe timpul nopții.
Doi marinari azeri au murit
Incidentul a avut loc miercuri, în apele din apropierea Odesei. Conform relatărilor apărute în presa internațională, remorcherul TEDY a fost atacat cu drone rusești.
La bordul navei au murit Aslan Aliev și Asim Gasyimov, ambii cetățeni din Azerbaidjan. Alți doi marinari au suferit arsuri și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
După primul atac, remorcherul, care suferise avarii, ar fi schimbat direcția către România, având ca destinație portul Constanța. În timpul nopții, nava ar fi fost atacată încă de două ori, potrivit Nexta.
Kremlinul spune că vizează nave folosite de armata ucraineană
Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri că a lovit un remorcher care ar fi escortat nave către portul Odesa. Instituția nu a menționat numele vasului, însă detaliile comunicate de Moscova — momentul, zona și natura atacului — corespund informațiilor apărute despre remorcherul TEDY.
Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia va continua să lovească nave comerciale din Marea Neagră despre care Moscova afirmă că sunt folosite pentru transportul de arme, echipamente și resurse destinate forțelor ucrainene.
Afirmațiile Kremlinului nu au fost confirmate independent. De asemenea, nu au fost prezentate public dovezi că remorcherul atacat ar fi transportat sau ar fi sprijinit transporturi militare.
Navele civile, tot mai expuse în Marea Neagră
Atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare au devenit tot mai frecvente pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Porturile ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, inclusiv Odesa, Reni și Ismail, au fost în repetate rânduri ținte ale atacurilor cu drone și rachete.
Riscurile pentru navigația civilă au crescut semnificativ, mai ales în condițiile în care zona rămâne esențială pentru exporturile agricole ale Ucrainei. Transporturile de cereale care traversează Marea Neagră au un rol important pentru piețele internaționale și pentru aprovizionarea mai multor state.
Conflictul s-a extins în ultimii ani și în plan naval, cu utilizarea dronelor aeriene și maritime, a rachetelor și a minelor. Nave comerciale sub pavilioane străine au fost afectate în mai multe incidente, iar unele atacuri s-au soldat cu victime în rândul echipajelor.
Incidente maritime și în apropierea României
Zona maritimă din vecinătatea României a fost, de asemenea, afectată de incidente asociate războiului. Într-un caz recent, un cargou plecat din portul ucrainean Reni s-a scufundat în Zona Economică Exclusivă a României, după ce echipajul ar fi semnalat că nava a fost lovită de o dronă.
La bord se aflau 12 persoane, iar toate au fost salvate în urma intervenției autorităților române.
Într-un alt incident, scafandrii militari români au distrus controlat două drone rusești de tip Gerbera descoperite în Marea Neagră. Aparatele fuseseră observate de o navă civilă în apropierea perimetrului proiectului Neptun Deep, la aproximativ 165 de kilometri de Constanța.