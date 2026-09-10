Remorcher atacat de Rusia în Marea Neagră, în drum spre Constanța: doi marinari au murit. Ce susține Kremlinul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 16:38

Un remorcher care naviga în Marea Neagră, în apropierea portului ucrainean Odesa, a fost lovit în urma unui atac atribuit Rusiei. Două persoane de cetățenie azeră și-au pierdut viața, iar alți doi membri ai echipajului au fost răniți.

Distribuie articolul