De la peste 200 de dolari la mai puțin de 2 dolari. Prăbușire spectaculoasă pentru moneda lui Hunter Biden

O criptomonedă lansată de Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, s-a prăbușit aproape complet la doar câteva minute după lansare. Moneda a pornit de la o valoare de peste 200 de dolari, dar a pierdut rapid aproape întreaga sumă, relatează The Washington Post.
Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a promovat la începutul acestei săptămâni lansarea unei noi monede meme, denumită $LAPTOP. Proiectul a fost prezentat drept o încercare de a transforma un simbol asociat cu imaginea sa din presa americană într-un instrument pentru construirea unei comunități.
Debutul criptomonedei a fost însă unul extrem de volatil. După ce prețul tokenului a urcat rapid până la aproximativ 190 de dolari, valoarea acestuia s-a prăbușit în doar câteva minute, ajungând la mai puțin de 2 dolari.
Hunter Biden spune că moneda are o misiune mai largă
Hunter Biden a susținut că $LAPTOP nu ar trebui privită doar ca o altă monedă meme lansată pe piața cripto. Potrivit declarațiilor sale, proiectul urmărește să creeze o comunitate, să susțină inițiative caritabile și să ofere sprijin unor persoane care au pierdut bani în urma proiectului $TRUMP asociat lui Donald Trump.
Lansarea vine într-o perioadă în care Hunter Biden a devenit mai activ în spațiul public, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al aparițiilor în podcasturi.
Tokenul a pierdut peste 95% din valoare
Entuziasmul de la începutul tranzacționării nu a durat însă mult. $LAPTOP a înregistrat o creștere bruscă, până la un nivel de aproximativ 190 de dolari pentru un token, după care a urmat o scădere dramatică.
În doar câteva minute, criptomoneda a pierdut peste 95% din valoare, ajungând sub pragul de 2 dolari pe token.
Prăbușirea rapidă a ridicat întrebări cu privire la modul în care era distribuită oferta de monede înainte de lansare și la riscurile suportate de investitorii care au cumpărat tokenul imediat după apariția sa pe piață.
Mii de investitori ar fi pierdut bani
Potrivit platformei de analiză blockchain Bubblemaps, aproximativ 80% dintre traderii care au cumpărat $LAPTOP în ziua lansării au înregistrat pierderi.
Nicolas Vaiman, directorul executiv al Bubblemaps, a declarat că peste 15.000 de portofele de criptomonede au fost afectate financiar de tranzacțiile cu tokenul. El a descris situația drept un „masacru”.
Vaiman a atras atenția și asupra concentrării ridicate a ofertei de tokenuri înainte de lansare. O astfel de structură poate favoriza o vânzare masivă într-un timp foarte scurt, fenomen cunoscut în piața cripto sub denumirea de „dump”.
Hunter Biden nu a comentat prăbușirea
Hunter Biden nu a făcut, cel puțin până miercuri, un comentariu public privind scăderea bruscă a criptomonedei $LAPTOP.
Reprezentanții săi nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei americane.
Lansarea monedei a atras însă rapid reacții din partea familiei Trump.
Eric Trump îl ironizează pe Hunter Biden
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, a reacționat pe platforma X după prăbușirea tokenului.
El i-a transmis lui Hunter Biden, într-un comentariu ironic, că ar trebui să „se întoarcă la pictură”, făcând referire la activitatea artistică a fiului fostului președinte.
Declarația vine pe fondul unei dispute mai ample în jurul criptomonedelor asociate familiilor Trump și Biden și al modului în care acestea sunt promovate și comercializate.