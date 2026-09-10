De la peste 200 de dolari la mai puțin de 2 dolari. Prăbușire spectaculoasă pentru moneda lui Hunter Biden

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 15:02

O criptomonedă lansată de Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, s-a prăbușit aproape complet la doar câteva minute după lansare. Moneda a pornit de la o valoare de peste 200 de dolari, dar a pierdut rapid aproape întreaga sumă, relatează The Washington Post.

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