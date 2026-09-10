Evaziune fiscală cu beton în Suceava. Prejudiciu de 6,44 milioane lei la buget

Aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere. Aceasta este cantitatea de beton pe care inspectorii ANAF spun că o societate din Suceava ar fi produs-o și comercializat-o fără să o declare fiscal. În doi ani și jumătate, veniturile nefiscalizate au depășit 15,33 milioane de lei, iar prejudiciul calculat pentru bugetul de stat ajunge la 6,44 milioane de lei.
„Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat, în judeţul Suceava, o societate specializată în producţia de beton care, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, a obţinut venituri de peste 15,33 milioane de lei din comercializarea unor cantităţi de beton care nu au fost înregistrate şi declarate fiscal. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de 6,44 milioane de lei cauzat bugetului de stat”, arată ANAF, într-un comunicat remis joi.
Potrivit sursei citate, cantitatea de 36.350 mc de beton produsă şi comercializată nefiscalizat echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 mc/transport.
Ce au descoperii inspectorii antifraudă
Inspectorii antifraudă au declanșat verificările după ce analiza de risc realizată la nivelul ANAF a indicat posibile nereguli în activitatea societății.
„Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea lor în aplicaţia RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA şi posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, configurând astfel suspiciunea rezonabilă privind comercializarea nefiscalizată de beton”, se arată în document.
Rapoartele utilajelor automatizate de producţie au indicat o cantitate totală de peste 26,36 mii tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, utilizată pentru producerea a 81.420 mc de beton. În acelaşi timp, însă, documentele financiar-contabile ale societăţii indicau pentru producţie o cantitate de 36,73 mii tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.
Principalele nereguli sesizate
„Diferenţa dintre cantităţile rezultate din cele două surse de informaţii, respectiv 10,37 mii tone de ciment, a fost asociată producţiei de beton care nu a fost înregistrată şi declarată fiscal”, se arată în comunicat.
În timpul controlului, inspectorii au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, suma fiind asociată unor vânzări nefiscalizate de beton. De asemenea, reprezentanţii societăţii au recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea şi declararea veniturilor obţinute.
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente. Instituția precizează că verificările antifraudă vor continua pentru depistarea și combaterea evaziunii fiscale.