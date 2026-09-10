Evaziune fiscală cu beton în Suceava. Prejudiciu de 6,44 milioane lei la buget

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 14:10

Aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere. Aceasta este cantitatea de beton pe care inspectorii ANAF spun că o societate din Suceava ar fi produs-o și comercializat-o fără să o declare fiscal. În doi ani și jumătate, veniturile nefiscalizate au depășit 15,33 milioane de lei, iar prejudiciul calculat pentru bugetul de stat ajunge la 6,44 milioane de lei.

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