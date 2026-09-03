Austeritatea lui Bolojan pune lacătul pe afaceri. 805 insolvențe într-o singură lună

Publicat 3 sept. 2026, 15:28 Actualizat 3 sept. 2026, 15:31 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai multe firme nu mai reușesc să facă față costurilor, iar în august 2026 au fost înregistrate 805 dosare de insolvență. București, Cluj și Timișoara se află în topul orașelor cu cele mai multe firme ajunse în această situație, conform Realitatea PLUS.

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