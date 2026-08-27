Seceta golește lacul de acumulare de la Suplacu de Barcău. Gradul de umplere a ajuns la 39% - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 16:14

Scăderea dramatică a nivelului râului Barcău are efecte și asupra acumulării de la Suplacu de Barcău. Potrivit reprezentanților Administrației Apele Române, debitul redus al râului face ca în lac să ajungă cantități insuficiente de apă, gradul de umplere al acumulării coborând sub 40%.

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