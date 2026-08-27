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Seceta golește lacul de acumulare de la Suplacu de Barcău. Gradul de umplere a ajuns la 39% - VIDEO

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 16:14

Scăderea dramatică a nivelului râului Barcău are efecte și asupra acumulării de la Suplacu de Barcău. Potrivit reprezentanților Administrației Apele Române, debitul redus al râului face ca în lac să ajungă cantități insuficiente de apă, gradul de umplere al acumulării coborând sub 40%.

Barcăul a secat pe anumite tronsoane

Imagini publicate joi de Apele Române Crişuri cu ceea ce specialiştii numesc „coada” lacului de acumulare de la Suplacu de Barcău, care la capacitate maximă are un volum de 15 milioane de metri cubi de apă, arată suprafeţe întinse de pământ uscat, acoperit, pe alocuri, cu vegetaţie, brăzdate de câte un fir de apă.

Barajul de la Suplacu de Barcău, la doar 39% grad de umplere

Oficialii de la Apele Române spun că scăderea nivelului râului Barcău, care în unele zone a ajuns să sece, are efecte în aval, asupra barajului de la Suplacu de Barcău.

”Efectele se văd şi în aval, la acumularea Suplacu de Barcău, care este în prezent la doar 39% grad de umplere. Lipsa precipitaţiilor şi perioadele lungi de caniculă au dus la secarea afluenţilor şi pe anumite tronsoane chiar a râului Barcău, astfel încât apa nu mai ajunge în cantităţi suficiente în lac”, explică oficialii de la Apele Române Crişuri.

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