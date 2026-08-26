Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu de pădure lângă Plauru, în județul Tulcea. Romsilva: ”Localnicii spun că ar fi fost provocat de o dronă”-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 21:12
Actualizat26 aug. 2026, 21:14

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit, miercuri seară, în apropierea localității Plauru, într-o zonă administrată de Ocolul Silvic Tulcea. Potrivit Romsilva, localnicii susțin că focul ar fi izbucnit în urma exploziei unei drone.

Explozia unei drone, cauza probabilă a incendiului

Incendiul a afectat inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

”Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru. Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone. În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă”, a transmis Romsilva, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând a se interveni și cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice.

”S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112”, au mai transmis reprezentanții Romsilva.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Romsilvadronatulceaincendiu de paduremediuincendii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe