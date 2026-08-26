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Locale· 1 min citire
Incendiu de pădure lângă Plauru, în județul Tulcea. Romsilva: ”Localnicii spun că ar fi fost provocat de o dronă”-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat26 aug. 2026, 21:12
Actualizat26 aug. 2026, 21:14
Un puternic incendiu de pădure a izbucnit, miercuri seară, în apropierea localității Plauru, într-o zonă administrată de Ocolul Silvic Tulcea. Potrivit Romsilva, localnicii susțin că focul ar fi izbucnit în urma exploziei unei drone.
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