Incident grav în Focșani. Un tânăr a fost bătut și urcat cu forța într-o mașină de doi indivizi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 18:32

Un tânăr de 20 de ani a fost agresat pe o stradă din Focșani, apoi urcat cu forța într-un autoturism și transportat până în comuna Vânători de doi bărbați, care au fost ulterior reținuți de polițiști. Agresorii sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

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