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Incident grav în Focșani. Un tânăr a fost bătut și urcat cu forța într-o mașină de doi indivizi

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 18:32

Un tânăr de 20 de ani a fost agresat pe o stradă din Focșani, apoi urcat cu forța într-un autoturism și transportat până în comuna Vânători de doi bărbați, care au fost ulterior reținuți de polițiști. Agresorii sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Tânăr agresat și urcat cu forţa într-o maşină

Fapta a fost sesizată la numărul unic de urgență 112 de o tânără de 19 ani, din comuna Vânători, care se afla în Focșani împreună cu partenerul său, un tânăr de 20 de ani, din comuna Slobozia Bradului.

Potrivit IPJ Vrancea, în urma unui conflict, tânărul a fost agresat fizic de cei doi bărbați. Ulterior, aceștia l-au băgat într-un autoturism și l-au transportat până în comuna Vânători, împotriva voinței sale.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au început verificările și au desfășurat activități pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore

Pe baza probelor administrate, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal. În dosar se fac cercetări și pentru lovire sau alte violențe.

Cei doi bărbați urmează să fie prezentați, miercuri, judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

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