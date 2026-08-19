Ilie Bolojan: ”E nevoie de un guvern cu forţe depline. Cu cât se face mai repede, cu atât e mai bine”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 19:54

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, subliniind că o astfel de echipă ar putea gestiona mai eficient responsabilitățile aflate în fața țării. Bolojan a afrimat că situația nu îi este imputabilă și că nu se agață de putere, adăugând că viitoarele guverne trebuie să acționeze responsabil.

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