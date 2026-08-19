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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan: ”E nevoie de un guvern cu forţe depline. Cu cât se face mai repede, cu atât e mai bine”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 19:54

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, subliniind că o astfel de echipă ar putea gestiona mai eficient responsabilitățile aflate în fața țării. Bolojan a afrimat că situația nu îi este imputabilă și că nu se agață de putere, adăugând că viitoarele guverne trebuie să acționeze responsabil.

”E nevoie de un guvern cu forţe depline"

"Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat şi gândiţi-vă, că nu mă agăţ de această funcţie, dar dacă ai o responsabilitate pentru ţara asta, trebuie să exercit această funcţie până se creează condiţii să avem un nou guvern. Ori dacă aceste condiţii nu s-au creat, nu vă imagineaţi că e foarte comod în această perioadă, când guvernul are competenţele mult diminuate, să gestionezeze toate problemele pe care le avem, de la absorţia de fonduri europene, de la lucrările efective, de la partea de a lucra pentru a fi votate în Parlament proiectele de legi, dar care să fie în aşa fel votate încât să fie considerate jaloane îndeplinite de la rezolvarea crizelor care apar, nu ştiu, criza energetică şi aşa mai departe. Deci e nevoie de un guvern cu forţe depline", a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune, potrivit sursei.

Premierul interimar al României a subliniat că cu cât se face un guvern mai repede, cu atât e mai bine.

"Trebuie să ajungem acolo şi aşa cum v-am spus, cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e uşor să gestione responsabilităţi în altfel de situaţii, dar nu e vina mea pentru treaba asta şi v-am spus, nu mă agăţ de putere.

Soluţia serioasă pentru România este să acţionăm în aşa fel încât guvernele care vin să fie nişte guverne care într-adevăr se comportă responsabil", a mai spus acesta.

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