Mohammad Murad, mesaj pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor. Deputatul AUR spune că ar susține chiar un Executiv PSD
Mohammad Murad, mesaj pentru Nicușor Dan
Deputatul AUR Mohammad Murad a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, cu ce mandat ar urma să meargă formațiunea la consultările de luni cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, AUR va răspunde invitației șefului statului, deși consideră că mesajul transmis partidului este unul de excludere de la guvernare.
Murad spune că formațiunea va merge la Cotroceni pentru a transmite că AUR trebuie să fie reprezentat, iar votanții partidului trebuie tratați cu respect. În același timp, deputatul spune că, spre deosebire de poziția majorității conducerii partidului, el consideră că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și nu de alegeri anticipate.
Mohammad Murad spune că AUR merge la Cotroceni fără un nume de premier
Deputatul AUR a explicat că partidul va participa la consultările cu Nicușor Dan, însă nu va veni cu o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Murad susține că principalul mesaj va fi legat de reprezentarea politică a AUR și de respectarea votului acordat formațiunii.
„Domnul președinte a exprimat foarte clar că orice guvernare să ia în considerare, dar fără AUR. Mi se pare, chiar dacă a motivat că Uniunea Europeană ne oprește finanțarea, dar nu se pare corect pentru un partid politic legitim, încât să n-aibă șanse egale, la fel ca toate celelalte partide.
Pe altă parte trebuie să recunoaștem faptul că conducerea AUR astăzi, și aici mă refer la domnul Simion, domnul Dungaciu și majoritatea, optează pentru alegeri anticipate, pentru că partidul stă bine pe sondaje.
Cu toate că, personal, cred că eu, în momentul în care trebuie să ne gândim mai mult la țară decât la sondaje și la alegeri.”
Murad pledează pentru un guvern cu puteri depline
Întrebat dacă România are nevoie mai degrabă de un Executiv cu puteri depline decât de prelungirea crizei prin organizarea unor alegeri anticipate, Mohammad Murad a spus că susține această variantă.
Deputatul AUR afirmă că deciziile politice nu ar trebui luate exclusiv în funcție de sondaje și procente electorale și susține că sunt necesare măsuri concrete pentru economie și mediul de afaceri.
„Cu siguranță avem nevoie. Cu siguranță, vă spun foarte sincer. Nu se poate construi o țară gândindu-ne numai la sondaje și la procente. Dacă avem ce oferi.
Și aici vă spun, indiferent de situație, eu sunt pentru a avea relații corecte cu PSD, pentru niște inițiative legislative în Parlament, care să fie benefice pentru oameni și pentru mediul de afaceri. Nu putem gândi numai la ce să exprimăm, ca să luăm mai multe voturi. Asta e o gândire depășită și e nevoie de măsuri concrete și pe zona mediu de afaceri, pe partea economică, pe partea de a crește producție pentru țară.
Și aici chiar domnul Nicușor Dan nu este absolut deloc corect, că exclude mai mult de jumătate din poporul român și nu ia în seamă. Deci iată de ce avem probleme, pentru că sigur domnul Nicușor Dan primește ordine de afară și spune: fără AUR la guvernare.
Și pe altă parte vorbim despre valori europene, democratice, păi nu știu care sunt democratice când eu ajung la 40% ca partid și 20% în Parlament și nu am drept egal cu orice alt partid care e 5%.
E nevoie de măsuri concrete, e nevoie să privim latura economică, întrucât companii românești și firme românești sunt pe un lanț de falimente și trebuie să oprim această sângerare, care numai cu măsuri concrete se poate.”
Deputatul AUR spune că ar vota un guvern care aplică măsuri concrete
Mohammad Murad a fost întrebat dacă poziția sa privind necesitatea unui guvern cu puteri depline este una singulară în AUR. Deputatul a explicat că, la nivel personal, ar fi dispus să susțină un Executiv dacă acesta ar veni cu un set de măsuri pe care le consideră necesare.
Printre exemplele oferite de Murad se numără reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi și diminuarea numărului de angajați din sectorul bugetar, astfel încât o parte dintre aceștia să poată fi absorbiți de mediul privat.
„Dacă mă întrebați opinia personală, cu toate că de mâine vor începe probabil foarte mulți în online să mă înjure, eu aș vota orice guvern, cu anumite niște măsuri concrete, cum ar fi 300 de parlamentari, primari votați în două tururi, să reducem, de exemplu, bugetarii la un nivel în care să putem absorbi în mediul privat un număr de 200.000 de bugetari.
Adică vin cu niște măsuri concrete, măsuri pe mediul de afaceri.”
Murad spune că ar putea susține chiar un guvern minoritar
Deputatul AUR a fost întrebat dacă ar susține un guvern PSD în situația în care acesta ar prelua o parte importantă din programul de guvernare al AUR și ar garanta aplicarea măsurilor respective.
Murad a răspuns afirmativ și a explicat că, în opinia sa, un partid trebuie să susțină o măsură despre care consideră că este benefică pentru oameni, indiferent de formațiunea care o propune.
„E foarte clar. Deci orice partid are ca o țintă să vină să facă bine pentru oameni. Dacă cineva face același bine pentru oameni, dar nu sunt eu neapărat, vi se pare că este anormal să-l susțin? Nu. Dacă îl face cineva, ce vreau să fac eu dacă ajung la guvernare, eu normal și normal și corect trebuie să-l susțin.
Eu aș vrea mâine dimineață să pun pe biroul domnului Grindeanu niște măsuri concrete. În caz în care le ia domnul Grindeanu, eu ca partid pot să susțin un guvern minoritar. Pentru că așa înseamnă să fii un partid corect. Nu înseamnă că eu vreau numai să fiu eu pe un scaun sau un ministru.”
„Am depășit ideea de a face doar campanie electorală”
Mohammad Murad susține că AUR ar avea de câștigat politic dacă ar demonstra că poate contribui la guvernare prin măsuri concrete, chiar dacă acestea ar fi preluate și puse în aplicare de o altă formațiune politică.
Deputatul spune că nu mai vede politica exclusiv prin prisma următoarelor alegeri și consideră că AUR trebuie să transmită un mesaj de construcție.
„Cu siguranță, pentru că AUR este un partid care are nevoie să reconfirme sau să confirme că este un partid care poate să vină cu o construcție, un partid credibil, un partid care gândește și care poate să ofere o soluție pentru oameni.
Eu am depășit ideea de a face doar campanie electorală. Trebuie să venim și începem să livrăm către oameni. E e nevoie în momentul de față, mesajul AUR să fie un mesaj de construcție, nu un mesaj de sondaje, nu un mesaj în care să mai luăm voturi, nu un mesaj care doar să facă pe placul oamenilor. Un mesaj concret pe măsuri. Cât de plăcut ar fi să dăm PSD-ul șansa de a guverna cu condițiile noastre. Mi se pare asta să fie politică corectă. Nu-i alta.”
Majoritatea AUR ar prefera alegerile anticipate
Întrebat dacă poziția sa este una singulară în AUR, Mohammad Murad a spus că există și alți membri ai formațiunii care gândesc în aceeași direcție. El afirmă însă că majoritatea partidului este în favoarea alegerilor anticipate, pe fondul rezultatelor bune pe care AUR le-ar avea în sondaje.
Murad spune că oamenii de afaceri din AUR îi împărtășesc poziția privind necesitatea unui guvern și a unor măsuri concrete.
„Nu putem spune că e singulară, nu. Nu e singulară în AUR. Dar majoritatea, din păcate, sunt pentru alegeri anticipate, pentru că așa se doreșteâ. Dar nu e singulară. Toți oamenii de afaceri din AUR mi se alătură în această gândire, să știți. ”
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