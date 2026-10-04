Mohammad Murad, mesaj pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor. Deputatul AUR spune că ar susține chiar un Executiv PSD

Publicat 4 oct. 2026, 20:55 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul AUR Mohammad Murad a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, cu ce mandat ar urma să meargă formațiunea la consultările de luni cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, AUR va răspunde invitației șefului statului, deși consideră că mesajul transmis partidului este unul de excludere de la guvernare.

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