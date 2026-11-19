Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat acuzații la adresa USR și PNL după ce parlamentarii celor două formațiuni au depus o moțiune simplă împotriva sa. Oficialul susține că demersul politic ar fi o reacție la măsurile de control și reformă pe care le-a inițiat în sistemul sanitar și afirmă că documentul conține „afirmații mincinoase”.
Într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Rogobete a enumerat mai multe acțiuni întreprinse de la preluarea mandatului. Printre acestea se numără controale în ambulatoriile publice și private, un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și verificări privind condițiile în care este preparată și servită mâncarea pacienților în spitale.
„Am demarat unul dintre cele mai ample controale în ambulatoriile publice și private acolo unde aveam informații și suspiciuni că se decontează servicii medicale fictive”, a declarat ministrul.
Rogobete a mai afirmat că auditul de la CNAS urmărește să clarifice modul în care au fost alocate resursele în acest an și cauzele problemelor financiare din sistemul de sănătate. El a susținut că verificările din spitale și schimbările administrative au deranjat anumite grupuri de interese.
Rogobete acuză interese în industria medicamentelor și în sistemul sanitar
Ministrul a invocat și modificarea comisiilor de specialitate din Ministerul Sănătății. Potrivit acestuia, unii medici tineri ar fi așteptat până la șase luni pentru recunoașterea studiilor sau eliberarea diplomelor de specialist.
Totodată, Rogobete a spus că a propus schimbarea modului de conducere a unor instituții din domeniul sănătății, prin introducerea unor mandate de patru ani, a concursurilor și a indicatorilor de performanță.
Un alt punct menționat de ministru a fost mecanismul de tarifare și evaluare a medicamentelor incluse pe lista celor compensate. Rogobete a susținut că modificările ar fi afectat interesele unor distribuitori de medicamente.
El a făcut referire și la controale în județe în care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi fost semnate contracte de finanțare cu clinici private la scurt timp după numirea unor noi conduceri la casele județene de asigurări de sănătate. Ministrul a pus sub semnul întrebării oportunitatea acestor contracte, fără să prezinte în mesajul citat concluziile unor verificări definitive.
Ce reproșează USR și PNL ministrului Sănătății
Semnatarii moțiunii depusă de parlamentarii USR și PNL în Camera Deputaților, pe 18 noiembrie, îl acuză pe ministru că acordă prea multă atenție imaginii publice și comunicării, în timp ce probleme precum lipsa unor medicamente esențiale pentru pacienții oncologici și pentru cei cu afecțiuni psihice continuă să afecteze sistemul sanitar.
Opoziția îi reproșează, de asemenea, modul în care a fost construit bugetul Sănătății pentru 2026, întârzierile la plata concediilor medicale și pierderea unor fonduri europene destinate construirii și modernizării spitalelor. Acestea sunt acuzațiile formulate de inițiatorii moțiunii și urmează să fie susținute în dezbaterea parlamentară.
Când va fi dezbătută moțiunea împotriva lui Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete a transmis că va răspunde acuzațiilor în plenul Camerei Deputaților. Ministrul a calificat moțiunea drept un demers „cu caracter pur politic” și a afirmat că nu se lasă intimidat de inițiativa parlamentarilor.
Dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru miercuri, 25 noiembrie, de la ora 10:00.