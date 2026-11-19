Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 10:25

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat acuzații la adresa USR și PNL după ce parlamentarii celor două formațiuni au depus o moțiune simplă împotriva sa. Oficialul susține că demersul politic ar fi o reacție la măsurile de control și reformă pe care le-a inițiat în sistemul sanitar și afirmă că documentul conține „afirmații mincinoase”.

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