Publicat 18 nov. 2026, 16:45 Actualizat 18 nov. 2026, 16:46 Sursă Realitatea PLUS

Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să devină o prioritate națională, susține unul dintre fondatorii AUR, Marius Lulea. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a propus analizarea modelelor europene, precum cel din Olanda, și cere partidelor politice să găsească o soluție în următoarele 12 luni.

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