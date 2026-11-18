Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să devină o prioritate națională, susține unul dintre fondatorii AUR, Marius Lulea. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a propus analizarea modelelor europene, precum cel din Olanda, și cere partidelor politice să găsească o soluție în următoarele 12 luni.
Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice, a atras atenția, într-o intervenție la Realitatea Plus, asupra necesității unei reforme administrative profunde în România. Acesta susține că partidele politice trebuie să renunțe la calculele electorale și să găsească, prin dialog, soluții pentru reorganizarea administrației locale, reducerea numărului de primării și identificarea unor oameni profesioniști care să conducă localitățile.
Marius Lulea cere reformă administrativă în România: „Nu este vorba despre voturi, ci despre interesul românilor”
În opinia lui Marius Lulea, actuala organizare administrativă a României nu mai răspunde nevoilor economice și sociale ale țării. Acesta consideră că sistemul administrativ este prea stufos și birocratic, iar resursele publice trebuie orientate mai eficient către dezvoltare și producție.
Reprezentantul AUR a criticat lipsa unei strategii reale a partidelor politice în ceea ce privește identificarea profesioniștilor care ar putea conduce cele peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale din România.
Acesta consideră că partidele trebuie să privească administrația locală dincolo de interesele electorale și să găsească modele de organizare care să permită funcționarea eficientă a comunităților.
România are nevoie de mai puține primării și de administrații mai eficiente
Marius Lulea susține că reforma administrativă nu trebuie să se limiteze la reduceri simbolice de personal sau de instituții, de 10% ori 20%, ci trebuie să presupună o reorganizare structurală.
Acesta a oferit drept exemplu modelul Olandei, unde numărul primăriilor este sub 350, argumentând că România trebuie să analizeze modele europene de organizare administrativă și să identifice o formulă adaptată propriilor realități.
În același timp, Lulea a invocat dorința unei părți importante a populației pentru reducerea numărului de primării și pentru o administrație care să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor.
Potrivit acestuia, reforma trebuie pregătită în următoarele 12 luni, perioadă în care pot fi analizate studiile existente și pot fi construite variante concrete de reorganizare.
Exemplul Elveției: partidele trebuie să decidă împreună, iar cetățenii să aibă ultimul cuvânt
Un alt model invocat de Marius Lulea este cel al Elveției, unde partidele politice participă la procesul decizional, iar atunci când nu există un consens, cetățenii pot fi consultați prin referendum.
Acesta consideră că reforma administrativă trebuie să devină un proiect național, nu o competiție politică în care fiecare partid încearcă să obțină avantaje electorale.
Dialogul între formațiunile politice, inclusiv între cele aflate la guvernare și cele din opoziție, este esențial pentru găsirea unei soluții durabile.
Deficitul economic și administrația birocratică, probleme care nu mai pot fi ignorate
În intervenția sa, Marius Lulea a legat reforma administrației publice de situația economică a României.
Acesta a atras atenția asupra deficitului ridicat al balanței externe și asupra dependenței economiei românești de importuri. În opinia sa, România trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea producției interne și pentru creșterea numărului de oameni care contribuie efectiv la economia reală.
Reducerea birocrației și eficientizarea instituțiilor publice ar putea contribui la eliberarea resurselor necesare dezvoltării economice.
Reforma administrativă trebuie să fie în interesul cetățenilor, nu al partidelor
Mesajul central transmis de Marius Lulea la Realitatea Plus este că reorganizarea administrației publice nu trebuie privită prin prisma câștigurilor electorale.
România are nevoie de localități administrate profesionist, instituții eficiente și o structură administrativă adaptată realităților economice și demografice.
În viziunea sa, următoarele 12 luni ar trebui folosite pentru pregătirea unei reforme administrative consistente, prin dialog politic, analiză și consultarea cetățenilor. Obiectivul final trebuie să fie construirea unui stat funcțional, capabil să susțină dezvoltarea României.