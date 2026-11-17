Ilie Bolojan se confruntă cu tot mai multe contestări în interiorul Partidului Național Liberal. Gheorghe Pistol, primarul orașului Buftea, a anunțat public că susține candidatura lui Alin Tișe la conducerea PNL și consideră că formațiunea are nevoie nu doar de un alt președinte, ci și de o schimbare de direcție. Declarația vine în contextul în care mai mulți primari liberali din Ilfov și Giurgiu și-au exprimat nemulțumirea față de actuala conducere și cer organizarea unor alegeri interne.
Primarul din Buftea cere schimbarea conducerii PNL. Mesaj pentru Ilie Bolojan
Gheorghe Pistol, primarul orașului Buftea, a transmis marți, 17 noiembrie, un mesaj public prin care își declară susținerea pentru Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Național Liberal. Edilul consideră că formațiunea trebuie să își regândească modul de funcționare și să pună mai mult accent pe dezvoltarea comunităților, dialogul cu cetățenii și respectarea opiniilor membrilor de partid.
În declarația sa, Gheorghe Pistol a criticat direcția actuală a PNL, susținând că liberalii trebuie să redevină un partid care câștigă încrederea oamenilor prin realizări concrete, nu prin restricții și conflicte interne. Primarul din Buftea consideră că experiența administrativă a lui Alin Tișe îl recomandă pentru conducerea formațiunii și că acesta ar putea reprezenta începutul unei schimbări importante în partid.
Alin Tișe câștigă susținere în PNL. Tot mai mulți primari cer alegeri interne
Printre cei care au cerut schimbări se numără primari din Snagov, Mogoșoaia și Clinceni, dar și mai mulți edili din județul Giurgiu. Aceștia susțin organizarea alegerilor interne de jos în sus, începând cu organizațiile locale și județene, înaintea congresului național. Potrivit pozițiilor exprimate public, viitoarea conducere ar trebui să fie aleasă printr-o competiție deschisă și să beneficieze de susținerea membrilor partidului. Un mesaj asemănător a venit și din partea primarului orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, care a anunțat că îl susține pe Alin Tișe la președinția PNL. Acesta consideră că deciziile importante nu trebuie luate de un grup restrâns de persoane și că organizațiile locale trebuie să aibă un rol mai important în stabilirea direcției politice.
Alin Tișe vrea să preia conducerea PNL. Ce îi reproșează actualei conduceri
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura la conducerea PNL pe 4 noiembrie, susținând că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită. Acesta a cerut revenirea la valorile liberale, consolidarea organizațiilor locale și o schimbare a modului în care sunt luate deciziile în interiorul formațiunii.