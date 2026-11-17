Publicat 17 nov. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan se confruntă cu tot mai multe contestări în interiorul Partidului Național Liberal. Gheorghe Pistol, primarul orașului Buftea, a anunțat public că susține candidatura lui Alin Tișe la conducerea PNL și consideră că formațiunea are nevoie nu doar de un alt președinte, ci și de o schimbare de direcție. Declarația vine în contextul în care mai mulți primari liberali din Ilfov și Giurgiu și-au exprimat nemulțumirea față de actuala conducere și cer organizarea unor alegeri interne.

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